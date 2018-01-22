Vetements представил коллекцию осень-зима 2018

Автор: Лиза Сарапина

Ключевой характеристикой новой коллекции Vetements стала многослойность, так как создавалась она с ностальгией по 90-ым годам с их блошиными рынками и чудаковатыми образами.

nowfashion

Смело сочетались, казалось бы, несочетаемые цвета и предметы одежды: яркие платья с цветочными принтами скрывались под худи с многочисленными рубашками и объемными пальто, а широкие джинсы-клеш могли с легкостью оказаться в паре с туфлями на каблуке и платками, повязанными под бейсболками. Мужские образы, в основном, состояли из наслоения пестрых клетчатых и джинсовых рубашек вкупе с худи. Сочетать можно любые материалы и цвета: главное условие — не бояться комбинировать интересные вещи между собой и не задумываться о том, как ты выглядишь.

nowfashion

nowfashion