Москва и Пекин должны совместно противоборствовать давлению со стороны Вашингтона.

В начале рабочей недели на встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй обозначил, что минувшая операция ВС РФ в Сирии доказала выросший уровень боевой подготовки русской армии. По утверждению Куй Яньвэя, Вашингтон и его западные союзники занимаются сдерживанием столицы и Пекина, регулярно оказывая на них давление.

Как объявил до этого помощник президента Дональда Трампа по государственной безопасности Герберт Макмастер, упор в документе «сделан на защите страны, обеспечении последующего процветания США, реализации концепции „мир через силу“ и распространении воздействия США».

По этой причине Москва и Пекин должны объединиться, чтобы противодействовать глобальным угрозам, а еще «вызовам со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников».

По утверждению сенатора, российско-китайские отношения находятся на беспредельно высоком уровне за всю историю и продолжают активно развиваться. Соединенные Штаты, согласно документу, совместно с собственными союзниками из ЕС планируют удерживать Российскую Федерацию в европейских странах и КНР в Азии.

Напомним, буквально недавно Пентагон обнародовал основные положения новейшей государственной оборонной стратегии. В американском военном ведомстве считают, что Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания страны.