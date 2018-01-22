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» » В Китайской народной республике призвали РФ объединиться в противостоянии давлению Запада

В Китайской народной республике призвали РФ объединиться в противостоянии давлению Запада


Добавлено: 22 янв 2018 в 18:44, Категория: Политика
В Китайской народной республике призвали РФ объединиться в противостоянии давлению Запада

Москва и Пекин должны совместно противоборствовать давлению со стороны Вашингтона.

В начале рабочей недели на встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй обозначил, что минувшая операция ВС РФ в Сирии доказала выросший уровень боевой подготовки русской армии. По утверждению Куй Яньвэя, Вашингтон и его западные союзники занимаются сдерживанием столицы и Пекина, регулярно оказывая на них давление.

Как объявил до этого помощник президента Дональда Трампа по государственной безопасности Герберт Макмастер, упор в документе «сделан на защите страны, обеспечении последующего процветания США, реализации концепции „мир через силу“ и распространении воздействия США».

По этой причине Москва и Пекин должны объединиться, чтобы противодействовать глобальным угрозам, а еще «вызовам со стороны Соединенных Штатов Америки и их союзников».

По утверждению сенатора, российско-китайские отношения находятся на беспредельно высоком уровне за всю историю и продолжают активно развиваться. Соединенные Штаты, согласно документу, совместно с собственными союзниками из ЕС планируют удерживать Российскую Федерацию в европейских странах и КНР в Азии.

Напомним, буквально недавно Пентагон обнародовал основные положения новейшей государственной оборонной стратегии. В американском военном ведомстве считают, что Москва и Пекин представляют угрозу для безопасности и процветания страны.



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Добавлено: 22 янв 2018 в 18:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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