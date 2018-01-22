Власти: ледовую арену, где пройдет открытие Универсиады-2019, сдадут раньше срока

КРАСНОЯРСК, 22 янв — РИА Новости. Строители сдадут почти на два месяца раньше запланированного срока спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена Красноярск", где пройдут церемонии открытия и закрытия Всемирных зимних студенческих игр в 2019 году, сообщил врио губернатора края Александр Усс.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Усс проинспектировал строительство спортивных объектов Универсиады и высоко оценил качество строительных и отделочных работ.

"Нет никаких сомнений, что спортивные объекты будут сданы в срок, а "Платинум Арена Красноярск" будет введена в эксплуатацию буквально в течение месяца. Когда горожане увидят их во всей красе, для всех будет очевидно, что таких комплексов по зимним видам спорта больше нет в России", - цитирует пресс-служба врио главы региона.

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По данным дирекции Универсиады, строители планировали сдать "Платинум Арену" в конце I квартала 2018 года, то есть на два месяца позднее, чем заявил врио губернатора. Кроме церемоний открытия и закрытия спортивного праздника, там должны пройти соревнования по фигурному катанию.

По информации пресс-службы Усс отметил, что все необходимые операции осуществляются в точном соответствии с ранее заявленным графиком. Вместе с тем временно исполняющий обязанности губернатора сделал акцент на необходимости уделять самое пристальное внимание планированию и проведению комплекса работ по благоустройству.

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Зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. К проведению соревнований в городе должны быть подготовлены и построены 23 спортивных объекта, пять объектов олимпийской деревни, четыре медицинских и два объекта транспортной инфраструктуры.