Во Львове ветераны АТО сыграли в футбол «головой» Путина

Во Львове ветераны АТО провели акцию протеста против проведения Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Данную акцию организовали Украинский союз участников АТО, ОО «Штаб объединения Добровольцев» и МО «Апостольская Чета».

Организаторы акции отметили: «Считаем, что страна-агрессор не имеет никакого морального права принимать у себя это спортивное мероприятие. Хотим предостеречь людей, чтобы они хорошо подумали стоит ли посещать государство, где человека без причины могут посадить в тюрьму или даже убить».

В ходе мероприятия активисты сыграли символический футбольный матч мячом в виде головы Путина.

Для привлечения внимания мировой общественности к захватнической войне России на востоке Украины, подобные акции одновременно прошли в США, Швейцарии, Австрии, Италии, Германии и других странах.

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