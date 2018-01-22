В Омске заявления от родителей будущих первоклассников начнут принимать с 1 февраля

Прием заявлений будет проходить до 30 июня 2018, передает Горадминистрация.

Приём детей в 1 класс от родителей, решивших выбрать школу не по месту регистрации, начнется с 1 июля.

Их зачисление оформляется указом руководителя заведения на протяжении 7-ми рабочих дней после приема документов.

- Указы размещаются на информационном стенде заведения в день их издания.

В мэрии Омска сказали, что с 1 февраля 2018 года в городских школах начнётся приём заявлений на зачисление первоклассников. Как пояснили в департаменте образования, будущие первоклассники не должны проходить никаких вступительных испытаний.

Отказать в приеме заявления в 1-ый класс могут на основании отсутствия свободных мест. Эту информацию босс школы должен указать в визе на объявлении родителей ребенка. В Омске уже работает горячая линия по задачам, связанным с отправкой детей в 1-ый класс.

Омские школы начинают прием заявлений от родителей будущих первоклассников.

Список необходимых документов и правила зачисления можно найти на сайте департамента образования Омска omsk.edu.ru.