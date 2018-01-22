Украинская армия накануне днем нанесла удары по району насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода вблизи Ясиноватой.

Об этом утром 22 января заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Вчера ВСУ обстреляли насосную станцию Южнодонбасского водовода в селе Васильевка», — отметил представитель СЦКК, добавив, что персонал был вынужден укрыться в бомбоубежище.

Всего за сутки украинские военные выпустили по прифронтовым территориям ДНР 181 боеприпас, шесть раз нарушив «режим тишины». Наиболее интенсивный огонь велся с вражеских позиций на донецком направлении.