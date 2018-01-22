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Выборы 2018: Мастер-наладчик АвтоВАЗа стал доверенным лицом Путина на выборах


Добавлено: 22 янв 2018 в 11:09, Категория: Россия
Выборы 2018: Мастер-наладчик АвтоВАЗа стал доверенным лицом Путина на выборах

В избиркоме Самарской области представили доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах, которые состоятся 18 марта. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Список доверенных лиц пополнили два человека. Представлять кандидата в регионе будут будут председатель областной федерации профсоюзов области Павел Ожередов и мастер цеха наладки, монтажа, производства, ремонта и обслуживания дирекции по обслуживанию и ремонту оборудования АвтоВАЗа Владимир Держак.

Ранее доверенными лицами Путина в области стали председатель Совета Самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары», директор Самарской региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев, герой России Александр Баранов, домохозяйка, популярный блогер Мария Комкова.



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Добавлено: 22 янв 2018 в 11:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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