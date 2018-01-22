Выдержит девятибалльное землетрясение: в РФ сообщили о мощи Крымского моста

В России заявили, что Крымский мост выдержит 9-балльное землетрясение.

Так, на сайте «Крымский мост» сообщили, что на автодорожной части начали устанавливать шок-трансмиттеры, защищающие от стихии.

Технический директор «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург» Игорь Колюшев отметил: «Это как ремни безопасности в автомобиле. Они позволяют пролетам моста смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам».

Для определения сейсмической угрозы, привлекали Институт физики Земли РАН. Начало движения автомобилей запланировано на декабрь 2018 года.