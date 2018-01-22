Вылечили и взяли в плен: в штабе АТО поведали о пленном боевике

Стали известны детали перестрелки между украинскими военнослужащими в районе Мариуполя и диверсантами боевиков «ДНР».

За прошедшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Кроме того, в этом же районе в вечернее время боевики не один раз вели огонь из минометов 120-мм калибра.

«На линии соприкосновения опять нет полного предотвращения огня». В одном из случаев украинские воины были вынуждены открывать ответный огонь из разрешённого вооружения.

«В течение вечера (19 января 2018) в районе Широкино и Водяного боевики по украинским позициям выпустили около 20 мин со 120-мм минометов».

Об этом передает пресс-служба Штаба АТО. Около Станицы Луганской боевики устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия. После обеда в районе Широкиного украинские защитники увидели вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая передвигалась в сторону наших позиций.

Также активизация боевиков была зафиксирована около Новоселовки 2-ой, где избивали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. «Противник оставил на поле боя одного раненого», — сказано в сообщении.

В вечернее время, в этом же районе, боевики не один раз вели огонь из тяжелых минометов. Не менее полутора десятка 120-мм мин разорвались около наших позиций у Широкиного и Водяного. Один сепаратист получил ранения и был эвакуирован Вооруженными силами Украины.