Взрыв в Бердянске: на гранате подорвались трое полицейских

В Бердянске преступник подорвался на гранате во время задержания,.

При этом пострадали трое полицейских, сообщает глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

«Сегодня, после 9:00 утра, в Бердянске Запорожской области трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении криминогенного элемента. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату и погиб. В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Медики борются за их жизнь», — отметил он.