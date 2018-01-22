Захарченко призвал Украину поучаствовать в расследовании обстрела под Еленовкой

Главарь «ДНР» Александр Захарченко предложил украинским экспертам принять участие в следственных мероприятиях на месте обстрела автобуса под оккупированной Еленовкой.

Так, он отметил: «Мы уже неоднократно приглашали украинских экспертов, и готовы подтвердить это сейчас. Приезжайте, посмотрите сами. Вчера я лично был там. По пробоинам видно, что огонь велся с территории украинских военнослужащих. Расстояние там не очень большое, и хороший снайпер мог это сделать».

При этом главарь боевиков считает «нелепыми и беспочвенными» обвинения Украины в том, что к обстрелу причастны боевики «ДНР».