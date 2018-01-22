«Я хочу, чтобы это (возвращение Донбасса — „Апостроф“) случилось в 2015-м году».

Заместитель министра по задачам временно захваченных территорий Юрий Грымчак объявил, что военный конфликт на Донбассе будет решен уже в 2018.

Об этом объявил замминистра по задачам временно захваченных территорий Юрий Грымчак, сообщает Радио Свобода. Гуттериш считает, что украинские территории были против воли оккупированны российскими войсками, в частности это отчетливо прослеживается в Крыму, за что на столицу РФ были наложены серьезные санкционные ограничения. Ведь последние три года этого в планах не было.

Тем временем, заместитель министра по задачам временно захваченных территорий имеет некоторые данные о возвращении захваченных территорий в состав Украины. И я имею на это надежду.

Также Грымчак выразил надежду, что захваченные территории Донбасса в нынешнем 2018 г вернуться в состав Украины.

Следует добавить, что до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал покончить с «параличом», который привел к замораживанию конфликтов в европейских странах. Замминистра поведал, что в международной организации ООН есть планы по согласию ситуации в государстве Украина.

Кроме того, зимой предыдущего года министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с генсеком ООН.