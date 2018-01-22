Жители оккупированного Луганска пожаловались на проблему с продажей жилья

Показать меню
Актуально
Вступил в силу закон, который коснется каждого украинца - 04:50 Вступил в силу закон, который коснется каждого украинца СМИ подсчитали последствия ядерного удара по Гавайям - 04:58 СМИ подсчитали последствия ядерного удара по Гавайям Почему Порошенко отдыхает далеко за пределами Украины (ВИДЕО) - 05:11 Почему Порошенко отдыхает далеко за пределами Украины (ВИДЕО) В США выбрали лучшие автомобили 2017 года - 05:15 В США выбрали лучшие автомобили 2017 года В Калифорнии упал военный вертолет «Apache» – Fox - 05:20 В Калифорнии упал военный вертолет «Apache» – Fox В Донбассе стало на 70 процентов больше нарушений — Наблюдатели ОБСЕ - 05:44 В Донбассе стало на 70 процентов больше нарушений — Наблюдатели ОБСЕ Сводка из Донбасса: Бои и обстрелы, резкое обострение под Дебальцево и - 05:45 Сводка из Донбасса: Бои и обстрелы, резкое обострение под Дебальцево и Горловкой (ФОТО, ВИДЕО) Махачев нокаутировал бразильца Тибау на турнире UFC 220 - 05:57 Махачев нокаутировал бразильца Тибау на турнире UFC 220 Эксперт предсказал, что iPhone X снимут с производства - 06:11 Эксперт предсказал, что iPhone X снимут с производства Американцев можно прогнать только силой - 06:14 Американцев можно прогнать только силой Компания Mercedes-Benz тестирует компактный автомобиль нового поколения (ФОТО) - 06:16 Компания Mercedes-Benz тестирует компактный автомобиль нового поколения (ФОТО) Турция подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии - СМИ - 06:30 Турция подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии - СМИ Ксения Собчак окунулась в ледяную воду на Крещение - 06:36 Ксения Собчак окунулась в ледяную воду на Крещение В Сети появилось видео посадки самолета во время урагана (ВИДЕО) - 06:43 В Сети появилось видео посадки самолета во время урагана (ВИДЕО) Они против России: олигархат и ставленники Запада захватили кабинет министров - 06:49 Они против России: олигархат и ставленники Запада захватили кабинет министров Молдавии (ФОТО) Статую Свободы закрыли для туристов из-за прекращения работы правительства - 06:57 Статую Свободы закрыли для туристов из-за прекращения работы правительства Хелен Миррен и Лиам Нисон рассказали о романе, случившемся между ними 30 лет - 07:00 Хелен Миррен и Лиам Нисон рассказали о романе, случившемся между ними 30 лет назад
» » Жители оккупированного Луганска пожаловались на проблему с продажей жилья

Жители оккупированного Луганска пожаловались на проблему с продажей жилья


Добавлено: 22 янв 2018 в 19:37, Категория: Украина
Жители оккупированного Луганска пожаловались на проблему с продажей жилья

Жители оккупированного Луганска в соцсетях жалуются на низкие цены на недвижимость и сложности с его продажей.

Местный житель в соцсети пишет:"Если вдруг кто думает продать квартиру в Луганске. Цены в Луганске были высокими, почти как в Харькове. До войны. Это связано с тем, что строительства нового жилья практически не было. Сейчас же однушки в Луганске продаются от 7 тыс. до 20 тыс. долл. максимум. Средняя цена — 13 тыс. Покупателей, правда, немного. Предложений овердофига. Есть планы продать и свалить на ПМЖ в Украину или РФ».

Часть луганчан также отмечают:

«Продаем уже третий год, дом в 200 кв. м, естественно, такой домишко еще лет 10 будет продаваться… Очень хотим уехать в Украину, но без продажи недвижки (собсна, денег) мы это осуществить не можем»;

«Почем сейчас в среднем в рублях однушка в девятиэтажке-брежневке в Луганске, в центре?»;

«От 5 тыс. долл. „Продается квартира 4/5, не угловая, кирпичный дом, балкон застеклен, 1 м/п окно, разводка м/п, радиаторы, санузел совмещен, бойлер, косметический ремонт. Продается частично с мебелью. Долгов нет. Документы в порядке. Хорошее месторасположение.“ Только что смотрела на OLX, 4,5 тыс., Ленинский район»;

«От 5500 есть, да. Печально. Даже на Чернигов не разменять»;

«Даже в Северодонецке самая убитая в двухэтажном бараке дороже. С каждым месяцем квартиры в Луганске только падают в цене»;

«Да уж, продать и уехать — мечта. Но с такими ценами не выгодно. И тут мысли закрадываются, как бы еще дешевле не стало. Приднестровье у нас будет оооочень долго тут»;

«На счет успехов: на Коцюбинского друг детства двушку уже 5-й год продает. В конце 13 года не захотел по разумной цене продать, а сейчас за его требования единичные желающие крутят пальцем у виска»;

«Мы так дом, оцененный в 200 тыс. долл., продать хотя бы за 50–60 пытаемся, уже раза три цену сбивали»;

«И не продадите. Все что выше 15 тыс. долл., покупается только у знакомых с двойным оформлением (ЛНР/Украина)».

ПРИ этом многие пишут, что возникает немало сложностей и с оформлением сделки о купле-продаже:

«Все равно куплю-продажу надо в Киеве оформлять»;

«В любом подконтрольном городе»;

«Родственники просто с этим сталкивались. Хотели продать квартиру, и, естественно, тоже решили оформить документы в Украине. Вот тогда им и объяснили, что эти документы будут считаться здесь недействительными. Тогда решили оформить двойную сделку: и тут, и там, но и это оказалось неосуществимо. При продаже недвижимости старые документы у владельцев забирают и выдают новые новым хозяевам, следовательно, вторая сделка не получится. Предложили такой вариант: сначала оформить сделку в ЛНР, а потом хозяин квартиры заявляет об утрате документов в Украине, восстанавливает их там и производят вторую сделку, но это столько волокиты, что и квартиру не захочешь».



Материалы по теме:

В оккупированном Луганске боевики усилили проверки документов
Боевики «Дона» торговали оружием прямо в Луганске
Фотофакт: цены на продукты в Луганске и Северодонецке
В Луганске снова обещают начать «цивилизованный» «отжим» жилья — версия
Добавлено: 22 янв 2018 в 19:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
СМИ сообщили новые подробности о

СМИ сообщили новые подробности о "тайном отпуске" Петра Порошенко

Власти штата Нью-Йорк нашли деньги для открытия статуи Свободы для туристов

Власти штата Нью-Йорк нашли деньги для открытия статуи Свободы для туристов

Из лунного кратера взлетает загадочный объект: телескоп зафиксировал удивительные кадры

Из лунного кратера взлетает загадочный объект: телескоп зафиксировал удивительные кадры

Эрдоган потребовал от США не провоцировать Турцию

Эрдоган потребовал от США не провоцировать Турцию

Загрузка...



Лента новостей
СМИ: Девять человек погибли при обстреле боевиками христианского квартала Дамаска - 02:56 СМИ: Девять человек погибли при обстреле боевиками христианского квартала ДамаскаВ России отреагировали на отказ Украины забрать военную технику из Крыма - 02:44 В России отреагировали на отказ Украины забрать военную технику из КрымаПрезидента Аргентины попросили при встрече с Путиным попросить его продлить поиски подлодки - 02:35 Президента Аргентины попросили при встрече с Путиным попросить его продлить поиски подлодкиВ Киеве назвали причины снижение транзита российского газа через Украину - 02:35 В Киеве назвали причины снижение транзита российского газа через УкраинуУкраинские чиновники массово декларируют биткоины: суммы доходят до $50 миллионов - 02:21 Украинские чиновники массово декларируют биткоины: суммы доходят до $50 миллионовСМИ: Семь человек погибли в Мозамбике в результате тропического шторма - 02:18 СМИ: Семь человек погибли в Мозамбике в результате тропического штормаНа севере Вьетнама гигантская кобра спровоцировала пробку - 02:18 На севере Вьетнама гигантская кобра спровоцировала пробкуСенат США одобрил продление финансирования правительства - 02:18 Сенат США одобрил продление финансирования правительстваКлуб НХЛ "Торонто" вызвал российского хоккеиста Валиева из фарм-клуба - 02:09 Клуб НХЛ Владимир Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда - 02:00 Владимир Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного судаФутболистом "Зенита" Кришито интересуются клубы из ОАЭ - СМИ - 01:51 Футболистом Призер Олимпиады-2016 по велоспорту-BMX ван Горком вышел из комы - 01:51 Призер Олимпиады-2016 по велоспорту-BMX ван Горком вышел из комыОдин из лидеров донецкого "Шахтера" согласился на переход в другой клуб - 01:45 Один из лидеров донецкого Устроивший стрельбу по прохожим итальянец скончался - 01:44 Устроивший стрельбу по прохожим итальянец скончался
Последние новости
Ученые узнали, как распространяется эпидемия гриппа - 04:45 Ученые узнали, как распространяется эпидемия гриппа Лавров пристыдил Штаты за международные провокации - 04:40 Лавров пристыдил Штаты за международные провокации Беременная Кэндис Свейнпол рассекретила пол своего второго ребенка - 04:39 Беременная Кэндис Свейнпол рассекретила пол своего второго ребенка Россия выделит ООН два миллиона долларов на борьбу с терроризмом - 04:29 Россия выделит ООН два миллиона долларов на борьбу с терроризмом 100 лет первой независимости Украины: от IV Универсала до «Акта Злуки» - 04:18 100 лет первой независимости Украины: от IV Универсала до «Акта Злуки» СМИ: Россияне назвали своих кумиров XX века - 04:09 СМИ: Россияне назвали своих кумиров XX века Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Ласса в Нигерии - 03:57 Роспотребнадзор предупредил российских туристов о лихорадке Ласса в Нигерии В Facebook пообещали нейтрализовать угрозы демократии в соцсетях - 03:42 В Facebook пообещали нейтрализовать угрозы демократии в соцсетях Эксперт объяснил, почему в мире все реже вспоминают о войне на Донбассе - 03:42 Эксперт объяснил, почему в мире все реже вспоминают о войне на Донбассе СМИ: Курды выбили протурецких боевиков из пограничной деревни - 03:20 СМИ: Курды выбили протурецких боевиков из пограничной деревни Киев ведет «игру нервов» с Донбассом — мнение - 03:19 Киев ведет «игру нервов» с Донбассом — мнение Volkswagen начнет выпуск электрического хэтчбека в 2019 году - 03:11 Volkswagen начнет выпуск электрического хэтчбека в 2019 году Глава МИД Йемена привез приветствие президента страны Владимиру Путину - 03:08 Глава МИД Йемена привез приветствие президента страны Владимиру Путину
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"