Жители ОРДЛО готовы устроить открытый бунт из-за отсутствия связи

Отсутствие связи в ОРДО довело жителей до отчаянья. Они уже готовы устраивать открытые протестные акции.

Жители «ДНР» доведены до «точки кипения».

Здесь все — и скандальный «закон № 363», запрещающий выезд за пределы «ДНР», и отсутствие связи с внешним миром.

Жители готовы к открытым протестным акциям. Даже в соцсетях пропагандистам от «ДНР», дается жесткий отпор.

Об этом они пишу в соцсетях:

«А когда же господин минсвязи Яценко прокомментирует результаты опроса, и не будет нести чушь, что якобы лично ХХХХХХХХХ запретил включать Водафон в ДНР? А в ЛНР разроешил что ли?»,

«Он не будет мин связи если все расскажет))»,

«Мне кажется он так и будет продолжать нести эту чушь. Хотя бы потому что, на своей страничке в вк, в комментариях ему задают вопросы по поводу мтс, но у него один ответ „мтс-это не моя зона ответственности“, или почему связь есть в Луганске, а в Донецке нет, он тоже отвечает „не знаю, спросите у мтс“. На этом все. МИНИСТР, прошу заметить связи) „Ничего не знаю, моя хата с краю“) Только по факту, многим людям и так все понятно, что и для чего делается, тошно только от того, что из людей делают дураков…»,

«Народ! Вы вообще себя слышали со стороны? Неужели так пропаганда мозг промывает или вы и до войны такими были? „Наберитесь терпения“, „скоро все будет“, „Москва не сразу строилась“ или какие там у вас еще коронные выражения, а, ну да, еще „понаехали“, „возвращенцы“ и т. п.белиберда. Очнитесь! Мы живем в полном ауте, как американские индейцы — в резервациях, возврат в каменный век. Как вменяемый человек может этому радоваться? В соседнем Артемовске люди живут как люди, звонят, кому хотят, ездят, куда хотят, ЖИВУТ, а не ОЖИДАЮТ ЖИЗНИ. А вы четвертый год тараторите как все у нас прекрасно и как скоро будет еще лучше. Когда вам будет 80 лет — вы и тогда своим правнукам будете рассказывать:"Потерпите еще пару лет, Москва не сразу строилась». Вот действительно- нет предела человеческой глупости».

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