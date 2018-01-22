Знарок: СКА отвратительно провел второй период матча с московским "Динамо"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА отвратительно провели второй период матча регулярного чемпионата КХЛ с московским "Динамо", заявил главный тренер армейцев Олег Знарок.

СКА в понедельник дома в овертайме проиграл московскому "Динамо" со счетом 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

"Первый период получился неплохой, но второй был отвратительным. Перед Олимпиадой команду очень сложно мотивировать. Все боятся травм или чего-то еще. Все это понятно, но в любом случае нужно выходить и играть, это их профессия, их хлеб. Крайняя игра. Сейчас у нас будут совсем другие задачи и совсем другие проблемы. А проблем достаточно, вы все об этом слышали в прессе. Тяжелый период наступает для нас. Будем серьезно готовиться. Болейте за нас", - сказал Знарок журналистам.

Швед Патрик Херсли и норвежец Патрик Торесен не попали в заявку на матч с "Динамо".

"С ними все в порядке, просто мы решили проверить своих перед сбором на Олимпийские игры", - пояснил Знарок.