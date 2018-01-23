Боевики нарушают перемирие, погиб боец ВСУ: карта АТО

За минувшие сутки в зано проведения АТО зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов. В результате, около 8 утра из-за обстрела украинских позиций вблизи Луганского из минометов и гранатометов, погиб один наш защитник.

Так, на Луганском направлении враг проявил активность, там зафиксировано 5 прицельных обстрелов в сторону позиций украинских защитников. Начиная примерно с 08:00 в течение трех часов, оккупанты провели 4 обстрела по позициям наших защитников в районе Луганского, применяя минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы. Зафиксирован прилет 20 минометных снарядов разного калибра.

Еще 12 мин из минометов калибра 120 мм боевики российско-оккупационных войск выпустили ночью в течение часа в сторону позиций защитников Троицкого.

При этом, на Донецком направлении зафиксирован 1 прицельный обстрел позиций военнослужащих ВСУ. Около 17:00 начался вражеский обстрел из минометов по позициям украинских военнослужащих в районе Новотроицкого. Всего зафиксировано прилет 15 вражеских снарядов из миномета калибра 82 мм.

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