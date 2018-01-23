Более 50 журналистских коллективов представили свои работы на конкурс «Западный Медиа-Ас-2018»

Более 50 заявок от журналистских коллективов российских регионов, где дислоцируются войска Западного военного округа, поступили в адрес жюри окружного этапа четвертого Всероссийского фестиваля прессы «Западный Медиа Ас-2018».

Лидерами по числу претендентов на победу стали редакции местных газет – более 30 предложений, а также телекомпании и интернет-СМИ. Главными темами публикаций и сюжетов стали подготовка к военной службе и призыв на неё, военно-патриотическое воспитание молодёжи, проводимое в воинских частях ЗВО, а также мероприятия боевой подготовки.

Жюри фестиваля отберёт и оценит конкурсные работы в девяти номинациях: «Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж; «Командный голос» – за лучшую радиопрограмму; «Сила слова» – за лучший материал в печатных СМИ; «Стиль жизни» – за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию; «Проект специального назначения» – за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.); «Молния» – за лучшую работу в информагентстве; «Главный калибр» – за лучшую фотоработу; «На острие атаки» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ; «Прорыв» – лучший дебют года.

В конкурсе смогут принять участие представители СМИ и блогеры, опубликовавшие или выпустившие в эфир в прошлом году свои работы о деятельности войск Западного военного округа. Ранее победителями «Западного Медиа Аса» становились сотрудники федеральных и региональных СМИ, известные фотографы и ветераны военной журналистики.

23 февраля, в день празднования 100-летия со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов наградит победителей конкурса «Западный Медиа-Ас-2018».