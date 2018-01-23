Число безработных в мире достигло рекорда

Международная организация труда (МОТ) в своем ежегодном докладе о безработице на планете рассказало о том, что количество безработных по всему миру в 2017 году достигло рекордных 192,7 млн человек или 5,6%.

Организация труда отмечает, что глобальная безработица стабилизируется после активного роста в 2016 году. Несмотря на это, в исследовании указывают, что в 2017 году уровень мировой безработицы побил очередной рекорд: 5,6% от населения Земли, что составляет 192,7 млн человек.

Сравнивая с 2016 годом, число безработных выросло на 2,6 млн человек.

Согласно прогнозу МОТ, в 2018 году ожидается первое за три последние года снижение безработицы на 0,1 процентный пункт — до 5,5%. В то же время количество безработных сохранится практически без изменений, хотя число работающих людей увеличится.

Эксперты связывают это с высокой эффективностью рынков труда в развитых странах, где прогнозируют снижение уровня безработицы на дополнительные 0,2 процентных пункта — до 5,5%.

В 2019 году уровень безработицы в целом не изменится, хотя ожидается, что количество безработных вырастет на 1,3 млн человек.

Но несмотря на это, уровень безработицы среди людей до 25 лет снизился (сейчас он составляет 13%). Наиболее остро проблема стоит в Северной Африке, где почти 30% молодежи не работают.

В качестве других тенденций в сфере занятости эксперты назвали переток рабочих из промышленности в сервис, «преждевременную деиндустриализацию», как в странах Латинской Америки и Африки, в развивающихся странах, а также рост нагрузки на пенсионные системы.

Относительно России, по оценкам уровня безработицы — до 4,9% (3,6 млн человек).

В прошлом году уровень безработицы в России был зафиксирован на уровне 5,2% (3,9 млн россиян).