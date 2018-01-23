Додон: Молдавия будет настаивать на активизации разговора по Приднестровью в 2018-ом

Был сделан акцент на потребности продолжения работы интернационального формата «5+2» (Молдавия и Приднестровье — стороны конфликта, Российская Федерация, Украина и ОБСЕ — посредники и гаранты в переговорах, США и ЕС — наблюдатели).

По его словам, нужно ориентироваться на такие решения, но не на «подобные призывы-провокации». Об этом проинформировал статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«В конце года благодаря усилиям интернационального сообщества, усилиям Тирасполя, Кишинева достигнуты определенные положительные решения».

«Оставим это на совести того, кто это объявил».

По утверждению господина Додона, «стратегическое партнерство с Россией — залог сохранения молдавской государственности, а русская миротворческая операция — гарант сохранения мира на Днестре».

Очередной раунд переговоров в формате «5+2» прошел в Вене в конце ноября предыдущего года. «Подчеркнул, что с нашей стороны будет уделяться особое внимание решению 8-ми основных вопросов, включенных в пакет решений социальных и финансовых сложностей граждан с обоих берегов Днестра», — обозначил Додон. Он касается, в частности, договоренностей по задачам апостилирования дипломов, выдаваемых в непризнанной республике Приднестровье, применения авто с номерными знаками региона, телекоммуникаций и связи, экологии, уголовных дел.