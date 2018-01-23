Дончанин выложил в сеть видео цен на товары в супермаркетах Донецк

Показать меню
Актуально
Из лунного кратера взлетает загадочный объект: телескоп зафиксировал - 05:04 Из лунного кратера взлетает загадочный объект: телескоп зафиксировал удивительные кадры Эрдоган потребовал от США не провоцировать Турцию - 05:09 Эрдоган потребовал от США не провоцировать Турцию Огромная кольцевая линия метро «даст фору» МЦК — Собянин - 05:09 Огромная кольцевая линия метро «даст фору» МЦК — Собянин Над планетой встаёт тень Хиросимы - 05:09 Над планетой встаёт тень Хиросимы Пентагон проверит готовность соседей РФ к условиям войны - 05:10 Пентагон проверит готовность соседей РФ к условиям войны Фантастический поворот в деле крушения самолёта Качиньского: вся «правда» о - 05:28 Фантастический поворот в деле крушения самолёта Качиньского: вся «правда» о трагедии от высокопоставленного военного В Токио провели учения по эвакуации в случае ракетного запуска - 05:36 В Токио провели учения по эвакуации в случае ракетного запуска Администрацию Приморья покидают вице-губернаторы по задачам кадров и защиты - 05:40 Администрацию Приморья покидают вице-губернаторы по задачам кадров и защиты гостайны Меркель и Макрон анонсировали подписание нового Елисейского контракта - 05:40 Меркель и Макрон анонсировали подписание нового Елисейского контракта Битва за Африн: град из бомб, тяжелые немецкие танки, спецназ и боевики — о - 05:42 Битва за Африн: град из бомб, тяжелые немецкие танки, спецназ и боевики — о целях операции (ФОТО) Ученые продвинулись в создании универсального теста, определяющего рак - 05:45 Ученые продвинулись в создании универсального теста, определяющего рак Феномен наступления внезапной темноты не находит объяснения ученых - 05:58 Феномен наступления внезапной темноты не находит объяснения ученых Facebook откроет три учебных центра в странах ЕС - 06:07 Facebook откроет три учебных центра в странах ЕС Дворец на колесах: в США создали самый роскошный передвижной дом (ФОТО) - 06:11 Дворец на колесах: в США создали самый роскошный передвижной дом (ФОТО) В чем проблема выборов для Путина? - 06:11 В чем проблема выборов для Путина? В пяти фирменных поездах дальнего следования откроется «Библиотека юного - 06:37 В пяти фирменных поездах дальнего следования откроется «Библиотека юного путешественника» Сенат США перенес голосование по временному бюджету - 06:43 Сенат США перенес голосование по временному бюджету
» » Дончанин выложил в сеть видео цен на товары в супермаркетах Донецк

Дончанин выложил в сеть видео цен на товары в супермаркетах Донецк


Добавлено: 23 янв 2018 в 20:56, Категория: Украина
Дончанин выложил в сеть видео цен на товары в супермаркетах Донецк

Житель оккупированного Донецка Игорь Полтавец на своем аккаунте в YouTube сообщил о ценах на продукты питания и другие товары в супермаркетах города.

Полтавец сообщил, что покупки он делал 22 января, в бывшем гипермаркете «Ашан». На данный момент он называется торговый центр «Сигмаленд».

Он сообщил, что цена озвучена за 1 кг:


картофель — 22 руб. (11,58 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 23.01.18);
лук репчатый — 14 руб. (7,37 грн);
свекла — 17 руб. (8,95 грн);
белокочанная капуста — 12 руб. (6,32 грн);
морковь — 18,50 руб. (9,74 грн);
огурцы корнишоны — 119 руб. (62,64 грн);
яблоки сорта Симиренко — 62 руб. (32,64 грн);
мандарины — 79 руб. (41,58 грн);
лимоны — 88 руб. (46,32 грн);
петрушка — 127 руб. (66,85 грн);
зеленый лук — 135 руб. (71 грн);
сыр «Черный герцог» — 459 руб. (241,58 грн);
колбаса «Сервелат» торговой марки «Колбико» — 415,55 руб. (218,71 грн);
свинина в шкуре — 175 руб. (92 грн);
фарш говяжий, производства супермаркета — 210 руб. (110,53 грн);
слоеное замороженное тесто — 65 руб. (34,21 грн).

Цена за упаковку:


хлеб «Мюнхенский» — 24,75 руб. (13 грн);
круассан — 8,20 руб. (4,32 грн);
батон — 11,50 руб. (6 грн);
томатная паста ТМ «Весела родина» 480 гр — 49 руб. (25,79 грн);
пачка макарон ТМ «Макфа» 500 гр — 44 руб. (23 грн);
сметана «Белорусская» 450 гр — 45 руб. (23,69 грн);
пачка гречневой крупы в пакетиках для быстрого приготовления, 5 пакетов по 100 гр — 35 руб. (18,43 грн);
пачка пшеничной крупы в пакетиках для быстрого приготовления, 5 пакетов по 100 гр — 32 руб. (16,85 грн);
яйца, 10 шт в пластиковой упаковке — 67 руб. (35,27 грн);
лавровый лист, пачка 10 гр — 17 руб. (8,95 грн);
туалетная бумага, большая — 17 руб. (8,95 грн);
зубная паста Colgate 50 мл — 91 руб. (47,90 грн);
мыло Dove — 81 руб. (42,64 грн).
Видео:


Материалы по теме:

Среднемесячная зарплата в Москве шокировала россиян
Осенью в Томске больше всего подорожало платное обучение в университетах
Дончанин показал цены на продукты в супермаркетах оккупированного Донецка
Рост продуктовых цен вызвал удвоение инфляции в Рооссии
Добавлено: 23 янв 2018 в 20:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Посол РФ в Норвегии рассказал об отношении стран арктической зоны к России

Посол РФ в Норвегии рассказал об отношении стран арктической зоны к России

Тайну Ноева ковчега узнали ученые, расшифровав надписи на 4000-летней глиняной табличке

Тайну Ноева ковчега узнали ученые, расшифровав надписи на 4000-летней глиняной табличке

Арай Чобанян и Саша Шева пройдут еще одну проверку

Арай Чобанян и Саша Шева пройдут еще одну проверку

Ученые обнаружили «Мордор» на дне океана (ФОТО)

Ученые обнаружили «Мордор» на дне океана (ФОТО)

Загрузка...



Лента новостей
Порошенко и Волкер обсудили размещение в Донбассе миротворцев ООН - 03:15 Порошенко и Волкер обсудили размещение в Донбассе миротворцев ООНПАСЕ призывает к созыву международной гуманитарной конференции по Украине - 03:15 ПАСЕ призывает к созыву международной гуманитарной конференции по УкраинеВ ЦИК рассмотрит жалобы кандидатов в президенты на незаконную агитацию - 02:59 В ЦИК рассмотрит жалобы кандидатов в президенты на незаконную агитациюПрезидент Чехии высмеял заявления о вмешательстве спецслужб России в выборы - 02:49 Президент Чехии высмеял заявления о вмешательстве спецслужб России в выборыПутин проведет в Башкирии совещание по диверсификации в ОПК - 02:44 Путин проведет в Башкирии совещание по диверсификации в ОПКПеред выборами-2018 в России могут временно заблокировать СМИ-иноагентов - 02:44 Перед выборами-2018 в России могут временно заблокировать СМИ-иноагентовМужчины могут исчезнуть с лица Земли - сенсационное заявление ученых - 02:41 Мужчины могут исчезнуть с лица Земли - сенсационное заявление ученыхТрамп обсудит в Давосе международные проблемы - 02:31 Трамп обсудит в Давосе международные проблемыШокирующий бред: США обвинили Россию в новой химатаке в Сирии — подробности - 02:20 Шокирующий бред: США обвинили Россию в новой химатаке в Сирии — подробностиБелый дом: Экономическое процветание США выгодно всему миру - 02:17 Белый дом: Экономическое процветание США выгодно всему мируПервого робота-продавца уволили спустя неделю после найма - 02:13 Первого робота-продавца уволили спустя неделю после наймаВитюгов победил Деверо в первом раунде шахматного турнира в Гибралтаре - 02:08 Витюгов победил Деверо в первом раунде шахматного турнира в ГибралтареКитай поддержал предложение РФ по созданию механизма расследования химатак - 02:03 Китай поддержал предложение РФ по созданию механизма расследования химатакНебензя: США не хотят создавать механизм по расследованию химатак - 01:53 Небензя: США не хотят создавать механизм по расследованию химатак
Последние новости
Таинственный черный квадрат возник в небе над Нью-Джерси - 04:56 Таинственный черный квадрат возник в небе над Нью-Джерси В Ирландии похоронили Долорес О’Риордан - 04:51 В Ирландии похоронили Долорес О’Риордан Американец при аресте покусал полицейскую собаку - 04:46 Американец при аресте покусал полицейскую собаку Горячая новинка: в Германии протестировали заряженный внедорожник Mercedes (ФОТО) - 04:42 Горячая новинка: в Германии протестировали заряженный внедорожник Mercedes (ФОТО) Штаб Путина готовит третью часть списка доверенных лиц - 04:37 Штаб Путина готовит третью часть списка доверенных лиц На Кубани С-300 «отразили» массированный авиаудар условного противника - 04:18 На Кубани С-300 «отразили» массированный авиаудар условного противника Украинские ультрас засобирались в Россию, чтобы заняться своим любимым делом (ФОТО) - 04:16 Украинские ультрас засобирались в Россию, чтобы заняться своим любимым делом (ФОТО) "Обыкновенное везение": скандальный чиновник получил высокую должность в ГПУ - 04:09 ЦИК выделит четырем регионам дополнительные средства на выборы - 03:54 ЦИК выделит четырем регионам дополнительные средства на выборы Philips разработала уникальные наушники для лучшего сна - 03:48 Philips разработала уникальные наушники для лучшего сна «Украина — помойка, здесь люди друг друга съедают» — украинский художник - 03:43 «Украина — помойка, здесь люди друг друга съедают» — украинский художник Путин встретится в Татарстане с исламскими организациями - 03:42 Путин встретится в Татарстане с исламскими организациями Эмбер Херд и Илон Маск вновь были замечены на свидании - 03:37 Эмбер Херд и Илон Маск вновь были замечены на свидании
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"