Житель оккупированного Донецка Игорь Полтавец на своем аккаунте в YouTube сообщил о ценах на продукты питания и другие товары в супермаркетах города.

Полтавец сообщил, что покупки он делал 22 января, в бывшем гипермаркете «Ашан». На данный момент он называется торговый центр «Сигмаленд».

Он сообщил, что цена озвучена за 1 кг:

картофель — 22 руб. (11,58 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 23.01.18);лук репчатый — 14 руб. (7,37 грн);свекла — 17 руб. (8,95 грн);белокочанная капуста — 12 руб. (6,32 грн);морковь — 18,50 руб. (9,74 грн);огурцы корнишоны — 119 руб. (62,64 грн);яблоки сорта Симиренко — 62 руб. (32,64 грн);мандарины — 79 руб. (41,58 грн);лимоны — 88 руб. (46,32 грн);петрушка — 127 руб. (66,85 грн);зеленый лук — 135 руб. (71 грн);сыр «Черный герцог» — 459 руб. (241,58 грн);колбаса «Сервелат» торговой марки «Колбико» — 415,55 руб. (218,71 грн);свинина в шкуре — 175 руб. (92 грн);фарш говяжий, производства супермаркета — 210 руб. (110,53 грн);слоеное замороженное тесто — 65 руб. (34,21 грн).

Цена за упаковку:

Embedded video for Дончанин выложил в сеть видео цен на товары в супермаркетах Донецк

хлеб «Мюнхенский» — 24,75 руб. (13 грн);круассан — 8,20 руб. (4,32 грн);батон — 11,50 руб. (6 грн);томатная паста ТМ «Весела родина» 480 гр — 49 руб. (25,79 грн);пачка макарон ТМ «Макфа» 500 гр — 44 руб. (23 грн);сметана «Белорусская» 450 гр — 45 руб. (23,69 грн);пачка гречневой крупы в пакетиках для быстрого приготовления, 5 пакетов по 100 гр — 35 руб. (18,43 грн);пачка пшеничной крупы в пакетиках для быстрого приготовления, 5 пакетов по 100 гр — 32 руб. (16,85 грн);яйца, 10 шт в пластиковой упаковке — 67 руб. (35,27 грн);лавровый лист, пачка 10 гр — 17 руб. (8,95 грн);туалетная бумага, большая — 17 руб. (8,95 грн);зубная паста Colgate 50 мл — 91 руб. (47,90 грн);мыло Dove — 81 руб. (42,64 грн).Видео: