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ЕАЭС жаждет рывка из экономического болота


Добавлено: 23 янв 2018 в 08:44, Категория: Политика
ЕАЭС жаждет рывка из экономического болота

С момента официального образования ЕАЭС (1 января 2015 г.) прошло ровно три года — период достаточный для оценки динамики, понимания процессов и прогнозирования будущих тенденций.

В настоящее время доступны официальные статданные стран ЕАЭС за январь — октябрь 2017 года. Они позволяют понять ключевые итоги прошедшего года и тенденции трёхлетнего интеграционного периода.

Так, 2017 год изменил нисходящие торгово-экономические тренды стран ЕАЭС (2015–2016 гг.) на рост взаимных показателей, что свидетельствует об интенсификации положительных финансово-экономических тенденций развития стран — участниц ЕАЭС на фоне роста национальных ВВП, промышленного и с/х производства, повышения покупательской способности и стабилизации финансово-банковских систем.

Ключевым индикатором в усилении интеграционных процессов, безусловно, выступает рост объёма взаимной торговли в ЕАЭС, который с января по октябрь 2017 г. составил 44 млрд долл. США, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Такие результаты можно оценивать как высокие по сравнению со спадом 2014–2015 гг. на фоне санкций со стороны стран Запада в отношении Российской Федерации.

С ростом взаимного товарооборота наблюдалось и вытеснение доллара как платёжной единицы. Так, доля расчётов в национальных валютах в 2017 г. достигла 72%, в то время как в 2016 году — 56%.

Одновременно произошло увеличение и иных совокупных показателей: рост ВВП — 1,9%, промпроизводство — 2,3%, сельхозпроизводство — 2,7%, экспорт с третьими странами — 24,7%, грузооборот — 6,8%, пассажиропоток — 7,1%.

В 2017 г. во внешнеторговом обороте ЕАЭС доля стран ЕС сократилась на 2,3%, а доля стран АТЭС возросла на 1,8%, составив 31,5%. Импорт из стран АТЭС в ЕАЭС второй год (с 2016 года) превышает импорт из стран ЕС.

Рост доли стран АТЭС над ЕС также наблюдается и в сфере прямых иностранных инвестиций в государства ЕАЭС. Такие показатели могут свидетельствовать о наличии «лёгких», но усиливающихся признаков ускорения сближения двух интеграционных площадок (АТЭС и ЕАЭС) в Евразии.

На фоне улучшения ситуации на рынке труда РФ в 2017 году наблюдалась интенсификация трудовой миграции из стран ЕАЭС в РФ, что отразилось в увеличении объёмов денежных переводов мигрантов. По данным Центрального банка РФ, переводы из России в Кыргызстан выросли на 20% (за три квартала 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом 2016 года), в Казахстан и Беларусь — на 17%, в Армению — на 13%.

Рассмотрим страны ЕАЭС в отдельности с прогнозом тенденций их развития на 2018–2020/2021 годы.

Казахстан

Реальный рост ВВП Казахстана в 2017 году составил около 1,9% с последующим увеличением до 3,1% в 2021 году.

ВВП на душу населения в 2017 году — 7,5 тыс. долларов США с последующим ростом до 10,0 тыс. долларов США в 2021 году.

Среднегодовые темпы роста в промышленности в 2017 году составили 2,1%. Среднегодовой прирост объёмов валовой продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне 3,0%, строительной отрасли — 3,6%.

Экспорт — на уровне 40,2 млрд долл. с последующим увеличением до 53,3 млрд долл. в 2021 году, импорт увеличится с 29,1 млрд долл. в 2017 году до 38,2 млрд долл. в 2021 году.

До 2021 года планируется снижение инфляции с 6–8% до 3,0–4,0% к 2021 году.

Дефицит госбюджета к концу 2018 года планируется снизить с 1,4 до 1% к ВВП, одновременно уменьшить госдолг в 2017–2019 годах и удерживать его на уровне не выше 22% к ВВП.

Киргизия

Рост ВВП Киргизии в 2017 году составил около 3,5% против утверждённых 2,9%.

В 2016 году рост ВВП — 3,8%. Дефицит республиканского бюджета на 2017 год не превысил 4,3% к ВВП.

Армения

В Армении рост ВВП (по данным ООН) в 2017 году составит 5,8%, ранее прогнозировалось, что динамика экономики не превысит 2,7%. В 2016 году ВВП Армении возрос только на 0,5% при прогнозе в 2,2%.

Согласно докладу ООН «Экономическая ситуация в мире и её перспективы. 2018 год», ВВП Армении в 2018 году возрастёт на 3,8%, в 2019 году — на 3,6%.

Официально, инфляция в стране по итогам 2017 года составит 2,1%, в 2018 году она ускорится до 2,9%, в 2019 году — до 3,3%. Вместе с тем, в стране наблюдается значительный рост цен на топливо и продукты первой необходимости. Реальный темп роста инфляции в Армении превышает официальный в более чем 2-2,5 раза.

В настоящее время Антимонопольная комиссия Армении проводит проверку роста цен на продукты.

Республика Беларусь

По оценке правительства РБ итоговый рост ВВП в 2017 г. составит 2–2,1% к прошлому году. В 2018 году темп роста достигнет 3,5%.

Премьер-министр А. Кобяков заявил: «Зона турбулентности закончилась. Стабилизировались внешние рынки, прежде всего рынок нашего главного экономического партнёра — Российской Федерации. Налицо существенное движение в сторону увеличения экспорта — почти 120%-ный темп роста. Это очень хороший результат, и экспорт за собой потянул рост остальных отраслей, прежде всего промышленности. Но во главу стали вопросы финансового оздоровления предприятий…».

В 2017 г. параметры инфляции были наиболее низкими за всю историю суверенной Беларуси. Близкие параметры были только в 2006 году, когда декабрь 2006-го к декабрю 2005-го был 6,6%. В 2017 г. инфляция будет на уровне 5,6–6%.

Вместе с тем следует понимать, что по сравнению с 2014 годом ВВП страны в 2017 году ниже на 38,14%. Одновременно размер валового внешнего госдолга увеличился на 46,5% (2013 к 2017 г.).

По данным Нацбанка, с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года выплаты в счёт погашения внешнего долга составят 4,843 млрд долл. США. Расходы на погашение внешнего долга с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2021 года рассчитаны на уровне 11,505 млрд долл. США. Кроме того, выплаты с неустановленными сроками погашения равны 3,392 млрд долл. США.

Российская Федерация

По оценке правительства РФ, рост ВВП в 2017 году составит 1,7%. По итогам 2016 года ВВП России оценивался в 1,28 трлн долл.

Ранее, СОНАР-2050 публиковал материалы по оценке Банком России динамики на 2018 год. Так, рост ВВП в 2018 году повысится до 1,5–2%, что выше ранее опубликованного прогноза в 1–1,5%.

Повышение темпов роста экономики связано в том числе с ростом цен на нефть в 2018 году. Прогноз ожидается на уровне около 55 долларов США за баррель, ранее закладывался уровень в 44 долл. США. Увеличение ожидаемых цен на нефть связано с продлением договорённости стран-экспортёров, однако в случае отказа от дальнейшей пролонгации стоимость нефти в 2019–2020 гг. может снизиться до т. н. «консервативного прогноза» и быть на уровне чуть выше 40 долларов США за баррель.

В целом, по прогнозам Всемирного банка, в 2018 году рост мировой экономики составит 3,1% на фоне дальнейшего восстановления инвестиций, подъёма промышленности и торговли, а также благодаря стабилизации цен на сырьё, благоприятно сказывающейся на положении развивающихся стран. Прогноз роста на 2019 г. пересмотрен с 2,9 до 3%. В 2020 г. мировая экономика, как ожидается, вырастет на 2,9%.

Рост экономики России в 2018 году превысит 1,7%, в 2019 году — 1,8–2%, в Казахстане — рост на 3,7 и на 2,6% соответственно, в Беларуси — рост на 1,8 и на 2,1%, в Киргизии — рост на 3,5 и 4,2%, в Армении — до 3,8%, в 2019-м — до 4%.

Рост развитых экономик замедляется на фоне достижения уровня полной занятости, повышения ставок центробанками в интересах сдерживания инфляции. Рост в развитых странах замедлится с 2,3 до 2,2% в 2018 году и до 1,7% к 2020 г.

Оценка роста ВВП еврозоны по итогам 2017 г. повышена на 0,7 п.п. до 2,4%. Прогноз на 2018 г. повышен на 0,6 п.п. до 2,1%. В 2019 г. рост в еврозоне, как ожидается, замедлится до 1,7%, а в 2020 г. — до 1,5%.

Оценка роста ВВП США по итогам 2017 г. повышена с 2,1 до 2,3%. Прогноз роста на 2018 г. пересмотрен с 2,2 до 2,5%. В 2019 г. экономический рост в США замедлится до 2,2, в 2020 г. — до 2%.

Рост ВВП Китая в 2017 г. составит 6,8%, что на 0,3 п. п. выше оценки июля 2017 г. Прогноз на 2018 год повышен на 0,1 п. п. до 6,4%.

Таким образом, совокупный рост мировой экономики и ключевых финансово-промышленных центров обеспечит положительную динамику стран — участников ЕАЭС на фоне роста взаимной торговли, повышения объёмов потребления и скажется на увеличении общего уровня социально-экономической стабильности региона.

Вместе с тем следует объективно понимать, что указанные относительные показатели (в процентах) соотносят динамику с предыдущим годом (2016). В сравнении с «жирными» годами (2013–2014 гг.) страны ЕАЭС по-прежнему находятся в значительном «минусе» (более 35–45%).

Для выхода на докризисные объёмы экономики требуются кардинальные изменения, в первую очередь связанные с усилением эффекта интеграции, кооперации и объединения ресурсов (интеллектуальных в первую очередь).

Только ускорение (большее, чем за прошедшие три года) процессов интеграции на пространстве ЕАЭС, интенсивное вовлечение экономик стран АТЭС позволят сделать «резкие скачки роста», а не довольствоваться темпами в 1,5–2%.



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Добавлено: 23 янв 2018 в 08:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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