Евросоюз требует от Киева создать антикоррупционный суд на Украине

Руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер заявил, что Украина срочно должна создать в стране Антикоррупционный суд (АКС), что является «критически важным».

По словам Вагнера, от Украины в ЕС ждут исполнения ряда пунктов, в частности, создание высшего Антикоррупционного суда. Вагнер подчеркнул, что в данный момент важно, чтобы программа сотрудничества МВФ и Киева продолжалась, а для этого также обязательно нужно создать АКС.

Ранее Брюссель отказался выделять Киеву 60 миллионов евро, так как власти Киева не исполнили четырех условий из 21 для получения денег. В частности, Украина не создала АКС. Позже ситуацию прокомментировал бывший украинский премьер Николай Азаров.