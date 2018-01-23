ФСБ РФ сообщили о находке снарядов НАТО на берегу Черного моря

В России на берегу Черного моря в районе Геленджика найден ящик с зенитными снарядами, принятыми на вооружение в странах НАТО.

В пресс-службе погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщили, что предположительно его выбросило штормом: «О подозрительной находке в курортном поселке Архипо-Осиповка сообщили местные жители. Пограничный наряд выдвинулся в указанное место и обнаружил четыре 40-мм зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors».

По информации, несмотря на значительные повреждения корпуса металлического ящика, его содержимое оказалось в боеспособном состоянии.

Данные о найденных боеприпасах были переданы сотрудникам органов внутренних дел.