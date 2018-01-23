Гагарин, Высоцкий и Сталин: Россияне назвали кумиров XX века

Летчик-космонавт Юрий Гагарин стал главным кумиром XX века по мнению россиян.

По результатам опроса ВЦИОМ, в 2010 году у Гагарина также было первое место — за него проголосовали 35% опрошенных. На втором месте оказался музыкант, актер Владимир Высоцкий (28% опрошенных). На третьем месте маршал Советского Союза Георгий Жуков — 27%.

При этом Иосифа Сталина считают кумиром 22% опрошенных. Писатель Александр Солженицын занял пятое место (14%). Писатель Лев Толстой на шестом месте в списке кумиров XX века (13%). Солистка балета Большого театра Майя Плисецкая получила седьмое место (13%). В то же время, Владимир Ленин занял восьмое место — 12%. Советского физика, академика Андрея Сахарова назвали своим кумиром 11% опрошенных.

Замыкает десятку экс- фигуристка, депутат Госдумы Ирина Роднина.

В список кумиров XX века попали Михаил Шолохов, Михаил Булгаков, Антон Чехов, Андрей Миронов, Лев Яшин, Федор Шаляпин, Иосиф Бродский, Любовь Орлова, Дмитрий Шостакович, Василий Чапаев, Михаил Горбачев и Илья Репин.