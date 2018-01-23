Геращенко сожалеет, что не смогла выступить в ПАСЕ

Народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook написала, что электронная система записи поставила ее в конец списка и не позволила выступить в ПАСЕ во время обсуждения резолюции о гуманитарных последствиях ситуации в Донбассе.

«К сожалению, электронная система записи поставила меня в хвост списка, поэтому я не смогла выступить на этих дебатах, хотя подготовила обстоятельный доклад о заложниках, пережитых ими пытках и принудительном труде. О тех заложниках и политзаключенных Кремля, которые ждут освобождения, и только от воли Кремля и Путина зависит, когда они будут на свободе», — заявила Геращенко.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны в Украине».

Фото: Ирина Геращенко / Facebook