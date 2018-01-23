Госстат назвал общее число населения Украины на 1 декабря 2017 года

В Украине по оценке на 1 декабря 2017 года численность населения составляет 42 403 027 человек.

Госстат Украины сообщает, среди регионов наибольшее количество населения насчитывается в Донецкой и Днепропетровской областях — 4 202 802 и 3 233 006 человек соответственно. Третью позицию занимает Киев, который немного не дотянул до 3 млн (здесь количество населения — 2 933 537 человек). В самой области зарегистрировано 1 753 066 человек.

Кроме того, более 2 млн населения насчитывается в Харьковской, Львовской, Одесской и Луганской областях.

Наименьшее число населения в Черновицкой и Кировоградской областях — чуть более 900 тыс.

По информации Госстата, предоставленные цифры не учитывают территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь.