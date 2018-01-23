Грузия сообщила о получении ракет Javelin

Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены в Грузию.

Так, он отметил: «Первый этап завершился успешно. Система Javelin находится в Грузии в безопасном месте, и мы в ближайшее время начнем подготовку к тому, чтобы наши военные сумели приобрести навыки, которые обязательны для использования этой системы».

Напомним, ранее Тбилиси обратился к Вашингтону с предложением продать 410 ракет Javelin и 72 пусковые установки, в том числе два командно-пусковых блока.