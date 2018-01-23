Хуг посетил с инспекцией прифронтовое село Чермалык

В понедельник, 22 января, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетил село Чермалык (Донецкая обл.).

В этом селе обстрелами повреждены около 100 домов. Жители жалуются, что никакой помощи и компенсации от государства не получали и не получают.

«Было убито два человека, семь человек ранены. Помощь оказывали фонды только. Чермалык — мы считаем, что это горячая точка на карте АТО, но никакого статуса нам не присвоено, никаких предложений или рассмотрения этого вопроса тоже не было», — рассказала о пострадавших от боевых действий секретарь сельсовета Наталья Арих.

На встрече с местными жителями миссии ОБСЕ рассказали, что село Чермалык в последнее время обстреливают не так часто, как раньше, но и без обстрелов в населенном пункте хватает проблем. Село остается без электричества, воды и тепла несколько раз в неделю.