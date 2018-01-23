Хуг: СММ ОБСЕ может в марте покинуть Украину

Срок действия миссии СММ ОБСЕ на территории Украины истекает в марте 2018 года.

Такое заявление сделал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг. СМИ отмечают: «Рассказал он и о том, что работа ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 г. и нужно совместное решение всех членов для ее продолжения».

Кроме того, Хуг отметил, что работу миссия начала еще до начала конфликта на востоке страны 21 марта 2014 года по приглашению украинской стороны и это решение подержали 57 стран-участниц. После этого, изменение в Мандате было только относительно количества наблюдателей, а Минские соглашения ни в коей мере не влияют на деятельность ОБСЕ.

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