Игорь Матвиенко поведал о своей работе в Putin Team

Проект популярного продюсера и композитора Игоря Матвиенко «Жить.рф» занимается продвижением в социальных сетях Putin Team. Через неделю после анонса о запуске движения «Ведомости» проинформировали, что идея создания Putin Team принадлежит компании «ИМА-консалтинг». Движение Putin Team призвано совместить тех, кто поддерживает Российского Президента В.Путина (главным образом, это знаменитости) в процессе предвыборной кампании, и финансируется лично игроком клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс». При всем этом он лично финансирует движение. По утверждению Матвиенко, участники Putin Team не занимаются продвижением в социальных сетях на коммерческой основе.

К концу осени же появился и проект «Жить.рф».

Отметим, что и Putin Team вплоть до этого времени не имеет определенной идеологии, сводясь к фразе Овечкина в инстаграме: «Я уверен, что нас, поддерживающих В.Путина, много».

Среди участников Putin Team на сайте движения значатся 72 человека, среди которых известные артисты и спортсмены, в том числе и продюсер Игорь Матвиенко.

Напомним, что Матвиенко является основателем групп «Любэ», «Иванушки International», «Корни», «Фабрика», «Мобильные блондинки», а кроме этого продюсером Григория Лепса. Средняя аудитория одного поста в сообществах движения составляет 16 тыс. пользователей.