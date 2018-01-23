«ИС»: В рядах боевиков «ЛДНР» серьезные проблемы со снабжением

Во время работы в «7-й омсбр» оккупационных войск очередной проверочной комиссии выявлено неудовлетворительное состояние вещевого снабжения.

Так, координатор группы «ИС» Дмитрий Тымчук отметил, что наблюдаются проблемы в обеспечении боевиков зимней обувью и обмундированием (в отчете комиссии приводятся случаи, когда в подразделениях выдавали по одному элементу зимней формы — куртки или штанов утепленных — на одного «военнослужащего»; кроме того, отмечаются случаи выдачи вещевого довольствия в виде бывшей в употреблении российской зимней формы старого образца).

Также, он добавил, что «по документам» бригада получала целевые завозы качественного зимнего вещевого имущества. Командование оккупантов пытается выяснить, на каком уровне произошли махинации с формой — на складах Южного военного округа ВС РФ, откуда поступали предметы вещевого обеспечения, или на уровне командования бригады/батальонов.