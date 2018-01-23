Ким Кардашьян и Канье Уэст впервые появились на публике после рождения дочери

Канье Уэст и Ким Кардашьян

37-летняя Ким Кардашьян и 40-летний Канье Уэст, ставшие на днях родителями в третий раз, решили отдохнуть от детей и отправились на свидание в минувшие выходные. Супруги приехали в офис рэпера в Калифорнии, где Канье устроил закрытый показ фильма Honor Up, продюсером которого он является. Компанию звездной чете также составили режиссер картины Дэймон Дэш, американский хип-хоп-музыкант Pusha T, актриса Клаудия Джордан и еще несколько знаменитых друзей пары.

Для свидания с мужем и встречи с приятелями Ким выбрала лимонную блузку, брюки-клеш со змеиным принтом, туфли им в тон и маленькую черную сумочку. Канье же был более сдержан в выборе наряда и надел брюки, джемпер и куртку темных цветов. А дополнил он свой образ золотыми цепочками с кулонами, которые предпочел не прятать под одеждой.

Напомним, что о пополнении в семействе звездной пары стало известно неделю назад — у супругов родилась девочка. С тех пор Ким и Канье стали едва ли не главными героями новостных лент. Сначала журналисты всеми возможными способами пытались заполучить фото новорожденной и предлагали супругам баснословные суммы за заветный кадр их дочери. Затем поклонники пары гадали, как же Ким и Канье назовут ребенка, а потом раскритиковали представительницу знаменитого семейства за эротическое фото, которое она выложила в Instagram.

Ну а после того как пара обнародовала имя малышки (дочь они назвали странным именем Чикаго), их и вовсе стали высмеивать в сети. Теперь же после этих снимков, вполне вероятно, пару начнут осуждать за беспечность и легкомыслие, ведь кому-то такой поступок родителей, у которых только недавно родился ребенок, может показаться не совсем правильным.