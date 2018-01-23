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Когда Президент не указ: Минкомсвязи и регионы внедряют «Контингент» в обход «вето» Путина


Добавлено: 23 янв 2018 в 08:28, Категория: Политика
Когда Президент не указ: Минкомсвязи и регионы внедряют «Контингент» в обход «вето» Путина

Рынок торговли подрастающим поколением России (которое для либералов-глобалистов — всего лишь человеческий капитал и площадка для социальной инженерии (раннего принудительного распределения людей по кастам/стратам в зависимости от их данных) под названием ГИС «Контингент» продолжает ползучую экспансию по стране, несмотря на прошлогоднее «вето» Президента. Пока согласительная комиссия в Госдуме застопорила работу по лоббированию новой версии законопроекта из-за его очевидной опасности, регионы, подгоняемые Минкомсвязи, преспокойно внедряют единую базу обучающихся на местах, чтобы затем в считанные дни объединить все локальные сегменты в общефедеральную сеть. И уже сейчас совершенно очевидно, что интересоваться мнением родительской общественности или использовать принцип добровольности оцифровщики всея Руси не собираются.

«Катюша» неоднократно рассказывала, что ГИС «Контингент» — это попытка «слить» в одну базу все возможные данные о ребенке: о его успеваемости, здоровье, составе семьи и т.п. (сейчас эти данные рассредоточены по 44 разным ведомственным базам), причем ключом к создаваемому электронному досье будет СНИЛС (что само по себе незаконно, поскольку СНИЛС, согласно ст.1 закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», должен служить исключительно для целей пенсионного учета, а навязывать его новорожденным младенцам и неработающим гражданам — противозаконно). Разработка и внедрение «Контингента» ведется уже много лет в большинстве регионов страны, но легализовать антиконституционный процесс сбора, хранения и использования информации о частной жизни всех российских семей Правительство решило пару лет назад, привязав сбор тайных досье на семьи к внедрению в стране цифровой экономики.

В самом конце 2016 года Владимир Путин ветировал «Закон о контингенте обучающихся», так как в нем были очевидные дыры — не был приведен подробный список сведений, собираемых в базу данных, не был представлен перечень операторов, которые могут с ними работать, также не была отдельно прописана ответственность за нарушение конфиденциальности сведений. По сути дела, Президент явно выразил солидарность с независимыми общественниками и родительским большинством — такой «Контингент» народу не нужен!

Но лоббисты «открытого общества» имеют в нашей стране огромное влияние и власть, а потому упрямо продолжают делать свое дело. Даже после полного разбития их аргументов на слушаниях в Общественной палате и Совете Федерации , после признаний чиновников Минкомсвязи в том, что дети элиты, сотрудников спецслужб, разведчиков и т.д. в эту систему не попадут (что прямо говорит о ее уязвимости!), внедрение единой базы данных обучающихся продолжается.

Делается это тихой сапой в регионах — на уровне распоряжений местных министерств. В частности, постановление о внедрение «Контингента» на территории Республики Татарстан в конце декабря 2017 года подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Как видим, важным пунктом в ведомственном приказе значится «утверждение регламента информационного взаимодействия с внешними инфосистемами». То есть, как только лоббисты федерального уровня получат «зеленый свет», а депутаты — приказ срочно рассмотреть и принять подправленную для вида версию законопроекта, жернова контроля за детьми и подростками, а также их родителями, закрутятся в полную силу.

Аналогичный приказ издало министерство образования и науки Республики Алтай, причем в феврале прошлого года, когда Минкомсвязи еще даже не успело представить новый вариант поправок в федеральный закон об образовании. У алтайцев, заметим, документ давно опубликован в открытом доступе, а внедряемая программа честно названа «региональным сегментом единой федеральной межведомственной системы». Среди целей, ради которых внедряется «Контингент», названы, в частности:

- получение актуальной информации о посещаемости обучающимися образовательных организаций, в том числе оперативное выявление не приступивших или прекративших обучение в целях профилактики беспризорности;

- формирование полного набора данных об этапах обучения и достижениях обучающихся, включая результаты дополнительного образования;

- получение статистической информации о здоровье обучающихся в рамках данных, представленных в системе.

Также подразумевается полная интеграция регионального сегмента с федеральной системой ЕСИА с целью оказания гос. и муниципальных услуг в электронной форме.

Аналогичные планы у цифролоббистов и в Ростовской области, где уже с прошлого учебного года детей зачисляют в «электронные школы и детские сады» в рамках все того же ГИС «Контингент». Разумеется, о добровольности участия в программе, о праве на получение госуслуги по образованию в традиционной форме, о возможности не подписывать согласие на сбор и обработку ПД без всякого поражения в базовых, конституционных правах ни в одном нормативном документе не сказано ни слова.

Надо отдать должное директору Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи Олегу Качанову — он очень ловко подтасовывает факты, подводя всю страну под «топор» «Контингента». По его мнению, Президент, оказывается, поддержал скандальный законопроект, потребовав внести лишь косметические правки. С 1 сентября 2017 года Качанов сотоварищи планировали официально ввести в действие эту систему по всей стране, но, пока соответствующий закон не принят, все их приказы и директивы нелегитимны.

Приведенные примеры по трем регионам — это лишь поверхностная сторона вопроса. Если посмотрим на таблицу, представленную тем же министерством, «Контингент» уже сейчас массово и принудительно внедряется по всей стране, нагло игнорируя позицию Президента и родительского большинства. Лишь только пять (по другой версии — три) регионов не наладили работу системы даже в тестовом режиме.

На сегодня имеется достаточно документальных данных для инициации прокурорских проверок во всех регионах, где принудительно, либо даже добровольно, на федеральные средства, внедряется ГИС «Контингент». Мы видим, что втягиватели России в единый электронный концлагерь усыпляют бдительность активистов из народа, но на самом деле не намерены отступать ни на шаг от задуманных ими планов. И если их не остановить, то скоро российские семьи рискуют полностью потерять контроль над детьми, передав его в руки строителей нового кастового общества — форсайтщиков и трансгуманистов.



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Добавлено: 23 янв 2018 в 08:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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