Курс биткоина сегодня 23 01 18: цена биткоина стремительно падает, «криптовалютный пузырь» лопнет – прогноз 2018

Курс биткоина к доллару сегодня 23 01 18: цена биткоина стремительно падает, «криптовалютный пузырь» лопнет – прогноз 2018, последние новости о самой популярной криптовалюте в мире.

Курс биткоина сегодня продолжает падение, пробив отметку в $10 500 и увлекая за собой «собратьев». Об этом свидетельствуют данные крупных порталов, специализирующихся на торговле криптовалютами. Утром 23 января курс биткоина выглядел так:

CoinMarketCap – $10 368 (-11,86%)Bitfinex – $10 279 (-10,8%)GDAX – $10 294 (-10,89%)Coindesk – $10 313 (-4,26%)

Биткоин курс – график сегодня:

Биткоин – последние новости 23 01 18: эксперты полагают, что очередное падение курса биткоина и других криптовалют связано с информацией об ужесточении контроля за ними в Азии. Трейдеров напугали сведения, распространяемые мировыми СМИ, согласно которым в Южной Корее, где объем торгов bitcoin весьма значителен, разные ветви власти не могут прийти к единому мнению по поводу регулирования торговлей криптовалютами.

Биткоин – прогноз 2018. Местная пресса уже сообщила, что некоторые южнокорейские биржи могут обязать платить налог 24,2% к выручке за минувший год. Кроме того, им придется передавать сведения о своих клиентах властям.

Биткоин курс – прогноз 2018: очередной крах криптовалютам предрек Питер Буквар – руководитель отдела инвестиций Bleakly Advisory Group. По мнению эксперта, «криптовалютный пузырь» лопнет уже к концу 2018 года. Он уверен, что тогда цена биткоина упадет на 70-90%, и курс биткоина будет 1 000 – 3 000 долларов. Правда, при этом Буквар не исключил и светлое будущее для криптовалют, ведь они получают все большее распространение и на них делают ставки множество трейдеров.