Лишенный золота ОИ тяжелоатлет Ильин дисквалифицирован на два года

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лишенный двух олимпийских золотых медалей тяжелоатлет Илья Ильин из Казахстана дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики.

По результатам перепроверки допинг-проб Ильин был лишен золотых медалей Олимпиады 2008 года в Пекине и Игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 94 кг.

Международная федерация тяжелая атлетики заявила, что Ильин не был уведомлен о первом допинговом нарушении, поэтому его нарушения рассматривались, как одно в соответствии с правилами. За два нарушения антидопинговых правил спортсмен мог быть отстранен пожизненно.

Дисквалификация 29-летнего Ильина завершится 19 октября 2018 года.