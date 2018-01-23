Минкомсвязи доработало законопроект об инфраструктуре рунета

Минкомсвязи России планирует до апреля 2018 года внести в Госдуму поправки в закон «О связи» с замечаниями, высказанными крупнейшими сотовыми операторами.

Из документа, в частности, исключены требования к операторам связи пропускать весь свой трафик в России только через точки обмена, стоящие на учете у государства, пишет «Коммерсантъ».

Также исключена норма об ограничении иностранного участия в российских точках обмена трафиком двадцатью процентами. Эта мера затронет только подконтрольный «Ростелекому» центр обмена трафиком MSK-IX.

Основной целью законопроекта советник президента России по интернету Герман Клименко ранее называл возможность автономной работы интернета в России при отключении РФ от глобальной сети.