Молдавские либералы посягнули на статус русского языка

Так, по мнению председателя Либеральной партии страны Михая Гимпу, это неправильно, что за русским в законе закреплен статус «языка межнационального общения». Гимпу напомнил, что, согласно закону о функционировании языков на территории Молдавской ССР, принятому в 1989 г, за русским языком в государстве закреплен статус языка межнационального общения. Как правило законе Молдавии обозначено, что государство признает право на сохранение русского языка, однако не придает ему особый статус.

По утверждению руководителя партии, прежнего спикера молдавского парламента Михая Гимпу, соответствующий запрос уже был отправлен в Конституционный суд страны. При всем этом он подчеркнул, что инициатива не направлена против русского населения республики. Как информирует ИА REGNUM, либералы считают «румынский» язык единственным языком межнационального общения в Молдавии и просят суд аннулировать все законы, где определен статус русского языка в Молдавии.

Обнародованные в 2011-ом результаты социологического опроса, проведенного институтом CBS-AXA, свидетельствуют о том, что около 62% граждан Молдавии свободно обладают русским языком в устной и письменной форме, еще 18% говорят по-русски свободно, однако пишут с ошибками, 7% - могут общаться с русскоговорящими, еще 5% только понимают российский язык, однако не могут говорить, и только 1% абсолютно им не обладают.