Морские пехотинцы Северного флота выполняют ночные стрельбы

Сегодня на полигоне соединения морской пехоты береговых войск Северного флота проходят ночные занятия по огневой подготовке.

В течение нескольких дней военнослужащие береговых войск отработают учебно-боевые задачи в соответствии с курсом боевой подготовки по совершенствованию навыков применения штатного вооружения и военной техники, оборудованию фортификационных сооружений и организации взаимодействия на поле боя в арктической зоне. Особое внимание в ходе программы подготовки в составе отдельных подразделений береговых войск флота будет уделено наработке навыков выживания военнослужащих в экстремальных арктических условиях.

На этапе практических действий военнослужащие отработают ведение огня из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.

Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих береговых войск Северного флота. При их проведении особое внимание уделяется подготовке мишенных позиций, которые должны быть подсвечены. Также стрелки используют трассирующие боеприпасы для наблюдения за результатом стрельбы.