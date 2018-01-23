Москва и Ханой подготовили план совместных военных учений до 2020 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что российские военные поделятся с вьетнамскими коллегами опытом испытаний техники в реальных боевых условиях.

По его словам, Москва и Ханой подготовили план двустороннего сотрудничества в военной сфере до 2020 года. Глава Минобороны РФ встретился с вьетнамским коллегой Нго Суан Литем и обсудил шаги, которые нужно сделать, чтобы реализовать договоренности российского лидера Владимира Путина с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Сергей Кужугетович добавил, что российско-вьетнамское сотрудничество носит не только стратегический, но и дружественный характер. Министр обороны РФ подчеркнул, что регулярные встречи это подтверждают.

«Вьетнам — наш давний и испытанный партнер», — сказал Шойгу.