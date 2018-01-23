«Мы отдали России всё, включая собственную историю», — украинский ученый (ФОТО)

Главный научный сотрудник Института истории Украины Национальной Академии наук Украины (НАНУ) Станислав Кульчицкий утверждает, что «незалежная» отдала России «всё, включая собственную историю».

Об этом украинский специалист заявил в интервью одному из одиозных украинских порталов.

«Россия возникла как часть территории Киевской Руси.

И если говорить о том, что кто кому дал, то мы тогда дали России всё, даже собственную историю — разумеется, не по доброй воле. 600 лет истории Украины они присвоили себе и по сей день пребывают в полной уверенности, что это их история», — возмущается Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий

«Даже название своего народа они присвоили, потому что Русь — это термин, связанный с Днепром, а не с Волгой», — поставил Москве мат историк из «незалежной».