На базе ЦСКА в Североморске завершился чемпионат Северного флота по армейскому рукопашному бою

В Североморске (Мурманская область) в спортивном комплексе «Олимпийский» филиала ЦСКА (Санкт-Петербург) прошло торжественное закрытие чемпионата Северного флота по армейскому рукопашному бою.

В турнире приняли участие 16 команд объединений, соединений, частей и организаций Северного флота, Минобороны РФ и других силовых структур.

Участники чемпионата соревновались в семи весовых категориях. Отбор сильнейших проводился по олимпийской системе – с выбыванием после первого поражения. Награждение победителей и призёров соревнований провел заместитель командующего Северным флотом России вице-адмирал Виктор Соколов.

В командном зачёте «золото» выиграла команда «Армата», «серебро» – «Альбатрос», «бронзу» – «Гроза».

Из победителей и призеров чемпионата будет сформирована сборная, которой предстоит защищать честь Северного флота на Всеармейских соревнованиях.