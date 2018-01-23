На Донетчине таксист насмерть сбил человека

В Волновахе Донецкой области в результате ДТП погиб мужчина.

Отдел коммуникации Волновахского отдела полиции Донецкой области сообщает, что ДТП произошло по ул. Центральной возле заправки. Так, водитель автомобиля «Део Ланос» сообщил в полицию, что совершил наезд на мужчину.

В полиции добавили: «Таксист совершил наезд на мужчину, который, по его словам, находился на проезжей части. В результате аварии 45-летний местный житель получил телесные повреждения несовместимые с жизнью».

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и проводят проверку.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).