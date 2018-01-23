На Киевщине совершили вооруженное нападение на депутата

Вчера в Кагарлыке Киевской области неизвестный совершил вооруженное нападение на депутата облсовета.

Пресс-служба Главного управления Нацполиции Украины в Киевской области сообщает, что инцидент произошел после встречи с избирателями, когда народный избранник выходил из офиса.

В полиции добавили: «К нему подбежал неизвестный и ударил по голове. После чего нападающий пытался применить взрывное устройство».

Во время нападения рядом проезжали патрульные Кагарлыкского отделения полиции и сотрудники управления полиции охраны. Правоохранители догнали злоумышленника, пытавшегося убежать, и обнаружили у него муляж гранаты.

Нападающим оказался 33-летний мужчина из Белой Церкви, его поместили в изолятор временного содержания. Следователи открыли уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.