Накоплю деньги, вставлю зубы и вернусь на Украину, — избитый в центре Киева британец

23-летний турист из Британии Лиам Энтони, которого 19 января избили в центре Киева трое молодчиков за его нестандартную внешность, говорит, что сейчас его главная задача – вылечиться. После реабилитации он хотел бы еще раз приехать на Украину.

Напомним, о злоключениях британца в украинской столице ранее сообщала «Русская Весна».

В интервью журналистам украинского издания «Вести» Лиам, уже находящийся в своем родном Ковентри, рассказал, что сейчас он проходит лечение в местном госпитале. Британские медики диагностировали у него травму носа, плеча и другие повреждения. Кроме того, в Киеве ему выбили передние зубы.

«Морально (я чувствую себя) хорошо, но тело еще болит. Рука, нос, зубы — все плохо. Нос все еще кровоточит, кровь плохо останавливается, даже прямо сейчас.

Я нахожусь в лор-отделении университетского госпиталя города Ковентри. Врачи будут смотреть, что можно со мной сделать, как все исправить.

Кроме того, нужны услуги дантиста — удалять зубы, ставить протезы. А это дорого. Самое дешевое, что я нашел, — по 265 фунтов плюс дополнительная оплата... Потенциально все это может обойтись в 1000 фунтов.

Поскольку моя денежная ситуация сейчас не идеальна, пришлось открыть страницу GoFundMe, чтобы попросить о помощи в этом», – говорит молодой человек.

Лиам говорит, что до роковой поездки на Украину он несколько раз был в Румынии, а «незалежную» выбрал потому, что ему «интересна культура Восточной Европы».

«Кроме того, я читал, что для туристов здесь недорого. Хотя знал об Украине немного. К сожалению, я провел в Киеве только двое суток и видел не все», – говорит избитый турист, который успел, тем не менее, познакомиться с «радушием» украинских радикалов.