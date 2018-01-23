Никифоров объявил, что российское ПО способно заменить программы Microsoft

Ограничения поставок программ в Российскую Федерацию ударят по самой американской экономике, уверен министр связи.

Штатская корпорация Microsoft может потерять миллиарды долларов из-за ограничения продаж программного обеспечения (ПО) русским организациям в связи с санкционными рисками. Никифоров также подчеркнул, что русский софт может заместить программное обеспечение Microsoft, однако это потребует дополнительных вложений денег.

Речь идет, напомним, об ограничениях, о которых объявили Merlion и RRC, официальные русские дистрибьюторы Microsoft. «Это, конечно, потребует последующих вложений денег». Которая, в свою очередь, потеряет миллиарды долларов из-за ухода с русского рынка.

«Я считаю, что российское ПО может на все 100% заменить». В итоге Microsoft потеряет рынок в РФ и, как следствие, несколько млрд долларов, информирует ТАСС.

Накануне Reuters сказал, что дистрибьюторы Microsoft в РФ (Merlion и RRC) ввели ограничения для собственных клиентов, попавших под санкции США: банкиров, энергетиков, уполномченных оборонки.

И вопрос, по его словам, не только лишь в стоимости лицензий ПО, однако и в остальных услугах, которые оказываются американской компанией в Российской Федерации.