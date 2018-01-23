Никифоров объявил, что российское ПО способно заменить программы Microsoft

Показать меню
Актуально
Пушков прокомментировал идею о счете за «оккупацию Молдавии» - 23:58 Пушков прокомментировал идею о счете за «оккупацию Молдавии» Песков уверен, что на президентских выборах в этом году победит Путин - 23:58 Песков уверен, что на президентских выборах в этом году победит Путин Apple бесплатно заменяет iPhone 6 Plus на 6s Plus - 00:07 Apple бесплатно заменяет iPhone 6 Plus на 6s Plus Посещение пингвином ученых в Антарктике попало в Сеть (ВИДЕО) - 00:10 Посещение пингвином ученых в Антарктике попало в Сеть (ВИДЕО) Лидер «Альтернативы для Германии» и зампред СвДП выступили против - 00:15 Лидер «Альтернативы для Германии» и зампред СвДП выступили против антироссийских санкций Выбираем безопасную краску - 00:17 Выбираем безопасную краску Ученые выяснили, что людям сложнее лгать на родном языке - 00:25 Ученые выяснили, что людям сложнее лгать на родном языке Процентное соотношение премии и оклада могут ограничить в России - 00:35 Процентное соотношение премии и оклада могут ограничить в России Боевикам передали помилованную женщину, – Геращенко - 00:35 Боевикам передали помилованную женщину, – Геращенко Кто виноват в атаках на российские школы? - 00:47 Кто виноват в атаках на российские школы? Google выпустила дудл к 120-летию Сергея Эйзенштейна - 00:49 Google выпустила дудл к 120-летию Сергея Эйзенштейна "Барселона" разгромила "Бетис" в матче чемпионата Испании, у Месси и Суареса по - 00:53 Как помочь подростку полюбить себя: 5 советов - 01:06 Как помочь подростку полюбить себя: 5 советов Гол Весино помог "Интеру" уйти от поражения в матче чемпионата Италии с "Ромой" - 01:08 Гол Весино помог Свадебное торжество в живописнейшем месте - 01:12 Свадебное торжество в живописнейшем месте Лавров рассказал о наращивании военного потенциала в мире - 01:14 Лавров рассказал о наращивании военного потенциала в мире «Безупречные» манеры украинской политической элиты (ВИДЕО) - 01:14 «Безупречные» манеры украинской политической элиты (ВИДЕО)
» » Никифоров объявил, что российское ПО способно заменить программы Microsoft

Никифоров объявил, что российское ПО способно заменить программы Microsoft


Добавлено: 23 янв 2018 в 19:47, Категория: Политика
Никифоров объявил, что российское ПО способно заменить программы Microsoft

Ограничения поставок программ в Российскую Федерацию ударят по самой американской экономике, уверен министр связи.

Штатская корпорация Microsoft может потерять миллиарды долларов из-за ограничения продаж программного обеспечения (ПО) русским организациям в связи с санкционными рисками. Никифоров также подчеркнул, что русский софт может заместить программное обеспечение Microsoft, однако это потребует дополнительных вложений денег.

Речь идет, напомним, об ограничениях, о которых объявили Merlion и RRC, официальные русские дистрибьюторы Microsoft. «Это, конечно, потребует последующих вложений денег». Которая, в свою очередь, потеряет миллиарды долларов из-за ухода с русского рынка.

«Я считаю, что российское ПО может на все 100% заменить». В итоге Microsoft потеряет рынок в РФ и, как следствие, несколько млрд долларов, информирует ТАСС.

Накануне Reuters сказал, что дистрибьюторы Microsoft в РФ (Merlion и RRC) ввели ограничения для собственных клиентов, попавших под санкции США: банкиров, энергетиков, уполномченных оборонки.

И вопрос, по его словам, не только лишь в стоимости лицензий ПО, однако и в остальных услугах, которые оказываются американской компанией в Российской Федерации.



Материалы по теме:

Россия не будет вводить ограничений в отношении Microsoft, заявил Никифоров
В Минкомсвязи прогнозируют убытки Microsoft из-за ограничения продаж в РФ
Глава Минкомсвязи отметил полную заменяемость ПО Microsoft российским
Microsoft может понести крупные убытки из-за ограничения продаж компаниям из РФ
Добавлено: 23 янв 2018 в 19:47, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Глава британского генштаба впечатлен мышлением российских военных

Глава британского генштаба впечатлен мышлением российских военных

Трамп одобрил готовность демократов возобновить работу правительства

Трамп одобрил готовность демократов возобновить работу правительства

Главу ГИБДД по Кировской области задержали по делу о «КамАЗах»

Главу ГИБДД по Кировской области задержали по делу о «КамАЗах»

Ничего не видел: Глава ЦРУ прокомментировал «сговор» команды Трампа с РФ

Ничего не видел: Глава ЦРУ прокомментировал «сговор» команды Трампа с РФ

Загрузка...



Лента новостей
Порошенко обсудил со Столтенбергом ситуацию в Донбассе - 23:14 Порошенко обсудил со Столтенбергом ситуацию в ДонбассеВ «ЛНР» начинается месячник «прославления боевиков» - 23:14 В «ЛНР» начинается месячник «прославления боевиков»Никогда! Россия не намерена выполнять резолюции ПАСЕ по Украине - 23:14 Никогда! Россия не намерена выполнять резолюции ПАСЕ по УкраинеЛишенный золота ОИ тяжелоатлет Ильин дисквалифицирован на два года - 23:09 Лишенный золота ОИ тяжелоатлет Ильин дисквалифицирован на два года"Нант" и "Тулуза" вылетели из Кубка Франции - 23:09 Тренер: Науменков и Ничушкин сражались в игре с "Ак Барсом", они молодцы - 23:09 Тренер: Науменков и Ничушкин сражались в игре с Порошенко назвал имена кандидатов в ЦИК - 23:09 Порошенко назвал имена кандидатов в ЦИК«Такого позора еще не было»: Украинскую делегацию не пустили на заседание ПАСЕ с участием России - 23:07 «Такого позора еще не было»: Украинскую делегацию не пустили на заседание ПАСЕ с участием России (ФОТО)Мелания Трамп отменила свое участие в официальной поездке мужа на фоне скандала с изменами в прессе - 23:00 Мелания Трамп отменила свое участие в официальной поездке мужа на фоне скандала с изменами в прессеРеакция Устюгова на решение МОК взорвала соцсеть - 22:59 Реакция Устюгова на решение МОК взорвала соцсетьВице-премьер ГД рассказал, когда Россия заплатит взносы в Совет Европы - 22:57 Вице-премьер ГД рассказал, когда Россия заплатит взносы в Совет ЕвропыПетр Толстой: Россия заинтересована в диалоге с ПАСЕ - 22:57 Петр Толстой: Россия заинтересована в диалоге с ПАСЕВ ЕС обсудили механизм прекращения безвиза - 22:53 В ЕС обсудили механизм прекращения безвизаВ Госдуме категорически отказались выполнять резолюции ПАСЕ по Крыму - 22:53 В Госдуме категорически отказались выполнять резолюции ПАСЕ по Крыму
Последние новости
ВЦИОМ: Почти три четверти россиян намерены голосовать за Путина - 23:57 ВЦИОМ: Почти три четверти россиян намерены голосовать за Путина Билялетдинов: претензий по игре капитана "Ак Барса" Свитова у тренеров нет - 23:53 Билялетдинов: претензий по игре капитана Азеведо: чувствовал себя ужасно, играя в меньшинстве без клюшки - 23:53 Азеведо: чувствовал себя ужасно, играя в меньшинстве без клюшки Отстранение России от Олимпиады-2018, последние новости на сегодня 23 января: реакция Путина, - 23:44 Отстранение России от Олимпиады-2018, последние новости на сегодня 23 января: реакция Путина, общественности, соцсетей ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с требованием пересмотреть закон о реинтеграции - 23:43 ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с требованием пересмотреть закон о реинтеграции США не оставляют попыток отключить Россию от SWIFT - 23:42 США не оставляют попыток отключить Россию от SWIFT В Госдуме рассказали о российских войсках на Украине - 23:42 В Госдуме рассказали о российских войсках на Украине Тиллерсон бездоказательно возложил на РФ ответственность за применение в Сирии химоружия  - 23:35 Тиллерсон бездоказательно возложил на РФ ответственность за применение в Сирии химоружия  Никитин назвал отмену гола ЦСКА в ворота ХК "Ак Барс" неспортивным решением судей - 23:32 Никитин назвал отмену гола ЦСКА в ворота ХК Геращенко сожалеет, что не смогла выступить в ПАСЕ - 23:28 Геращенко сожалеет, что не смогла выступить в ПАСЕ Путин обсудил с Эрдоганом Сирию - 23:21 Путин обсудил с Эрдоганом Сирию 22 января 2018 года в почтовое обращение вышла марка, посвященная выдающемуся актеру — Владимиру - 23:20 22 января 2018 года в почтовое обращение вышла марка, посвященная выдающемуся актеру — Владимиру Зельдину ЦРУ заявили, что Путин стремится восстановить величие России - 23:14 ЦРУ заявили, что Путин стремится восстановить величие России
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"