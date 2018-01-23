Никитин назвал отмену гола ЦСКА в ворота ХК "Ак Барс" неспортивным решением судей

КАЗАНЬ, 23 янв - РИА Новости, Вадим Кузнецов. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал отмену пятого гола армейцев в ворота казанского "Ак Барса" неспортивным решением со стороны арбитров матча КХЛ.

Игра прошла во вторник в Казани. При счете 5:4 в пользу хозяев льда арбитры отменили гол ЦСКА в большинстве после видеопросмотра. В итоге "Ак Барс" добился победы со счетом 6:4.

"Столкнулся с таким (отмена гола) впервые. Все было на усмотрение судьи. Мне трудно оценивать, но это не спортивная составляющая. Это однозначно. Трудно судить, но это неспортивно", - сказал Никитин журналистам.

"Ак Барс" с победой. Такая непонятная игра была. Болельщиками понравилась. По самоотдаче вопросов нет. Не береглись даже ребята-олимпийцы, бились", - добавил тренер ЦСКА.