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Никогда! Россия не намерена выполнять резолюции ПАСЕ по Украине


Добавлено: 23 янв 2018 в 23:14, Категория: Украина
Никогда! Россия не намерена выполнять резолюции ПАСЕ по Украине

Россия не планирует выполнять резолюции ПАСЕ относительно территориальной целостности Украины, которые были приняты, начиная с 2014 года.

Так, журналисты спросили представителей РФ, когда будут выполнены принятые на сессиях ПАСЕ резолюции касательно Украины. На что заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой заявил:"Те резолюции, которые приняты, вы имеете ввиду?».

При этом председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал: «Некоторые резолюции не будут выполнены никогда».



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Добавлено: 23 янв 2018 в 23:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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