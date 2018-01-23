Никогда! Россия не намерена выполнять резолюции ПАСЕ по Украине

Россия не планирует выполнять резолюции ПАСЕ относительно территориальной целостности Украины, которые были приняты, начиная с 2014 года.

Так, журналисты спросили представителей РФ, когда будут выполнены принятые на сессиях ПАСЕ резолюции касательно Украины. На что заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой заявил:"Те резолюции, которые приняты, вы имеете ввиду?».

При этом председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сказал: «Некоторые резолюции не будут выполнены никогда».