Обман курдов повязал Турцию и Россию

После того, как переговоры между Россией и Сирией и курдами Африна потерпели неудачу, российская сторона заключила сделку с Турцией. Теперь Турция атакует Африн, а все остальные смотрят в сторону.

«Луна Алабамы» про ситуацию в Африне:

Главным стимулом для этого развития стало объявление оккупации США на северо-востоке Сирии с помощью курдского YPG / PKK. Стратегия оккупации уже терпит неудачу. Курды сделали ложный выбор. Они будут проигравшими в этой игре.

Мы ошибочно предсказали, что турецкие угрозы против курдских держав в северо-западной части Африна были пустыми.

В настоящее время Турция нападает на кантон Африн в полную силу. С помощью Джорджа Оруэлла операция была названа «Оливковая ветвь».

Турецкая операция, проводимая в Африне была вызвана двумя событиями. Важнее было объявление США о постоянной оккупации северо-восточной Сирии с помощью 30 000 человек SDF «сил пограничной охраны», состоящих в основном из курдов и некоторых арабов, ранее сражавшихся против ИГИЛ:

Как мы уже отмечали, турки не консультировались с США и, конечно же, не удивлялись, что «террористическая банда», обученная и вооруженная США, будет контролировать длинный участок своей южной границы. Любому турецкому правительству придется принять жесткие меры для предотвращения такой стратегической угрозы для страны.

Движение в США было дилетантским. Он проигнорировал потребности безопасности своего союзника по НАТО в Турции в обмен на незаконную и неустойчивую оккупацию северо-восточной Сирии. Государственный секретарь Тиллерсон попытался успокоить турков, заявив, что «силы пограничной охраны» не предназначены для защиты границ. Сообщения из учебного лагеря показывают, что это ложь: «Эта сила станет основной силой для защиты границ северной Сирии», – провозгласил диктор на церемонии вручения дипломов».

Вторым мотивом для турецкой операции был успех сирийской армии на востоке Идлиба, где «Свободная сирийская армия» и «Аль-Каида Такфирис», поддержанные Турцией, были ликвидированы атаками Сирийской армии.

Прошедшей сейчас турецкой операции предшествовало несколько раундов переговоров.

Сирийское правительство и его российские союзники предложили курдам Африна защитить их от любых турецких нападений.

Почти неделю назад состоялась встреча между российскими чиновниками и курдскими лидерами. Москва предположила, что сирийское государство становится единственным органом, отвечающим за северную границу. Курды отказались. Сразу после этого турецкие генералы были приглашены в Москву. Наличие сирийского государства, контролирующего его Северную границу, не было единственным требованием России. Другое дело, что курды вернули нефтяные месторождения в Дейр-эль-Зоре. Курды отказались, заявив, что США этого не допустят. Встреча прошла не совсем удачно.

Этот счет был подтвержден курдскими переговорщиками. Алдар Кселил, член Демократического свободного общества Тев-Дем: «На встрече Россия предложила администрации Африна, что если Африн будет управляться сирийским режимом, Турция не будет нападать на нее. Администрация кантона Африн отказалась от этого предложения».

Курды сделали встречное предложение. Они поднимут некоторые сирийские флаги и откажутся от (в основном уничтоженных) военно-воздушной базы Менаж, которую они держат, но они не хотели отказываться от какого-либо пограничного контроля.

Амберин Заман беседовал с должностными лицами Рожавы Нобахаром Мустафой и Синамом Мохаммедом. Они говорят:

После того как переговоры с курдами потерпели неудачу, Сирия и Россия, которая была переговорной организацией, заключили сделку с Турцией. Турция согласилась на зону деэскалации в Идлибе, но так и не приступила к созданию обещанных наблюдательных пунктов в контролируемой зоне «Аль-Каиды». Турция поддержала «Аль-Каиду». Борьба с этим напрямую связана с интересами Турции. Он слишком уязвим, поскольку многие боевики «Аль-Каиды» имеют семью и друзей, живущих в Турции.

Новая сделка даст Сирии контроль над большей частью Идлиба в обмен на турецкий контроль над Африн (если турки действительно смогут занят этот район). Параллельно с началом турецкой операции сирийская армия заняла авиабазу Абу-Духур на востоке Идлиба. Она ликвидирует все, что осталось от «Аль-Каиды» и ИГИЛ в ныне закрытом котле. Затем она перейдет в провинцию Идлиб.

Если Турция возьмет Африн, это плохо для Сирии. Сирийское правительство явно не приветствует сделку, которую русские сделали от ее имени. Любое соглашение со смелым президентом Турции Эрдоганом, скорее всего, не будет длиться долго. Но иметь курдов с США оккупирующих северо-восток страны еще хуже.

Сирийское правительство отклонило турецкие заявления о том, что оно было проинформировано об этом нападении и официально осудило турецкий шаг. Но он мало что может сделать против этого. Его армия истощена и занята в других местах. Ни Россия, ни Иран не поддержали бы открытый конфликт с Турцией.

Турция начала довольно крупную операцию против Африна. Ее ВВС бомбардируют этот район. Сейчас она отправляет туда свои самые современные танки. «Аль-Каида» – «Свободная сирийская армия», которую Турция поддерживает и контролирует, будет ее пехотой на фронтовой линии, которая, несомненно, будет истекать кровью больше всего. Африн – горный регион, и это будет трудный бой. Два турецких танка уже уничтожены. Курды хорошо подготовлены и вооружены. У обеих сторон будет много потерь. Между тем сирийская армия и ее союзники успеют захватить Идлиб.

Политика СЩА в Сирии находится в полном беспорядке. Их стратегия для Сирии, объявленная только на прошлой неделе, уже разваливается. Центральное командование отклонило любую ответственность за курдов в Африне, когда они сражались вместе с курдами на востоке. Это те же люди. Курдский военный командир в Африне ранее сражался в Кобэне. Теперь турецкие самолеты вылетают с авиабазы Инджирлик, чтобы бомбить союзных США курдов на западе Сирии, в то время как американские самолеты-заправщки вылетают из Инджирлика для поддержки альянса США с курдами на востоке.

Многие элементы SDF изменят сторону в этом конфликте. Мы можем ожидать «инсайдерских атак» против американских сил, которые их обучают.

Курдское командование обвиняет Россию в турецком нападении на Африна. Это смешно. Сирия и русские поддерживали курдов на протяжении всей войны. Они первыми доставили оружие и боеприпасы курдам для борьбы с Такфирами. Именно курды изменили свои позиции и пригласили оккупацию США. Именно курды заявили, что попросят саудовскую поддержку.

Всего несколько месяцев назад курдский проект в Ираке потерпел неудачу. Правительство Ирака вернуло все завоевания, которые курды совершили за десятилетие, и США ничего не сделали, чтобы помочь своим курдским «союзникам». Почему курды в Сирии верят, что их захват будет иметь другой результат?

(Оригинал на английском языке (в тексте могут быть неточности, адаптирован с технического перевода)

Немецкие марксисты еще летом 2016 года предупреждали курдов.

Ставка на американский империализм не помогла иракским курдам. Не поможет и сирийским.

Читать полностью материал «Тактический союз с американским империализмом приводит к поражению»

Сolonel Сassad

Источник