Очень познавательно: Саакашвили снял фильм о будущем Украины

Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети опубликовал черновой материал собственного фильма о будущем Украины, каким он его видит.

Он отметил, что будущая лента состоит из нескольких частей — о новом государстве, экономике, армии, географии, технологиях и самих украинцах. При этом он отметил: «Пока что это очень сырой, черновой материал, но когда его закончат, думаю, выйдет очень познавательно».

На кадрах можно увидеть, что съемки проходили и на берегу Черного моря под Одессой. Саакашвили рассказывает о том, как на этом месте можно построить отели, казино, создать десятки тысяч рабочих мест. В конце данного отрывка экс-президент падает на мокрый песок на спину и разводит руками.

Фото: