Омский аэропорт купит кроссовер Хёндай Tucson за 1,6 млн руб.

Омский аэропорт решил пополнить собственный парк автомобилей, купив серебристый джип марки Хюндай Tucson.

ОАО «Омский аэропорт» купит новый кроссовер Хёндай Tucson. Кроме того, кроссовер должен быть снабжен системой подогрева передних кресел, а вместе с авто должен прилагаться комплект зимних шин и запасное колесо.

Среди обязательных требований к джипу - изготовление авто не до этого 2017-ого и гарантийный срок по меньшей мере 36 месяцев с момента покупки.

Кроссовер Хюндай Tucson должны передать представителям ОАО «Омский аэропорт» не позже чем через 20 дней после заключения договора. Стоит припомнить, что модель Хёндай Tucson снабжается 2,0-литровым 4-цилиндровым агрегатом MPi, выдающим 155 «лошадей» и 192 Нм.

За все это Омский аэропорт готов отдать максимум 1,63 млн руб. Стоит обозначить, что в Омске только два официальных представителя Хёндай, которые смогут предоставить авто: «Евразия плюс» и «Феникс-Авто».